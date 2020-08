Lőw Zsolt, a labdarúgó Bajnokok Ligájában döntős Paris Saint-Germain másodedzője szerint a Bayern München a kontinens legjobb formában lévő csapata, de a németeket a szerdai elődöntőben meglepheti az Olympique Lyon.

Miután a PSG a BL keddi elődöntőjében 3-0-ra legyőzte az RB Leipziget, Lőw Zsolt az M1 aktuális csatornának elárulta: a külvilágtól hermetikusan elzárt lisszaboni szállodában a francia csapatnál folyamatosan a futballról esik szó, gyakorlatilag más témájuk nincs is. A szakmai stáb tagjai az éjszakába nyúló beszélgetésen már a lehetséges döntős ellenfelet is megemlítették.



"Látjuk, hogy a Bayern München elképesztő formában játszik az utóbbi időszakban. Az európai klubfutballban mindenfajta statisztikát vezet, egész egyszerűen támadásban és védekezésben is kiválóak" - nyilatkozta a 41 éves szakember.

Kiemelte, a Bayern nagyon jól összeállt, a csapat hangulata kiváló, mert Hans-Dieter Flick vezetőedző megtalálta a kulcsot ahhoz, hogy miként kell a bajor játékosokat "terelgetni, kísérni és kihozni belőlük a legjobb teljesítményt".

"Úgy gondolom, pillanatnyilag a Bayern München Európa legjobb csapata, de nyilvánvalóan mi sem fogunk elbújni, ha úgy alakul, hogy a németekkel játszunk a döntőben. Mi is rengeteget fejődtünk és nagyon jó mérkőzéseket játszottunk" - mondta. Hozzáfűzte, korai lenne azonban csak a Bayernre koncentrálniuk és leírniuk a Lyont, amely a Juventus után meglepetésre a BL egyik legnagyobb esélyesét, a Manchester Cityt is ki tudja ejteni.





Lőw Zsolt szerint a Lyon megtréfálhatja a Bayernt

Fotó: Jean Catuffe/Getty Images



"Biztos, hogy a Bayern Münchennel is nagyon jó meccset játszanak majd. Van erő a francia futballban, vannak kiváló csapatok évről évre, ott van a Marseille, a Monaco, a Lyon, a Lille, amelyek nemzetközi porondon is leteszik a névjegyüket. Ezúttal a Lyon az, amely a legmesszebb eljutott közülük, és ennek eredményeként BL-elődöntőt játszhat a Bayernnel. És bár szakmai szempontokat figyelembe véve a két együttes közül utóbbi számít esélyesebbnek, a francia gárda képes meglepetést okozni" - közölte.

Miután a magyar szakember 2015 és 2018 között az RB Leipzignél dolgozott, a BL-elődöntőt megelőzően az addigiaknál is nagyobb figyelmet kaptak az ő ismeretei, tapasztalatai.



"A PSG-nél nálam jobban senki nem ismerte a lipcseiek csapatát, még akkor is, ha azóta már új edző került a gárda élére, amelynek következtében nyilván megváltozott egy picit a játékuk, a hadrendjük és a taktikájuk. Sok minden egyéb is más már, amióta eljöttem Lipcséből, de azért a játékosok nagyobb részét ismerem. A keretben lévő futballisták 80-90 százalékának ismertem a karakterisztikáját, a gyengeségüket, az erősségüket, így talán meg tudtam találni azokat a pici pontokat, ahol lehetőségünk volt megfogni a Lipcsét. Nyilvánvaló, hogy egy ilyen párosítás előtt nagyban adtak a véleményemre az edzőkollégák" - mondta.



Lőw Zsolt kiemelte, hogy a PSG-nél, nagy nehézségek árán ugyan, de már nagy hangsúlyt fektetnek a védekezésre is. Hozzátette, örömmel tölti el, hogy amire az elődöntő előtt a videoelemzések során felhívták a párizsi játékosok figyelmét, illetve amit edzéseken gyakoroltak a védekező taktika kidolgozásakor, azt viszontlátta a mérkőzésen, és ezt a siker elengedhetetlen részének nevezte.



