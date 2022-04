A Barcelona elnöke szerint elfogadhatatlan, ami a Camp Nouban történt.

Ahogy arról korábban beszámoltunk az Európa Liga végső győzelmére is esélyesnek tartott Barcelona búcsúzott a sorozat negyeddöntőjében, miután az Entracht Frankfurt 3-2-re legyőzte a Camp Nou-ban. A német alakulat történetének egyik, ha nem a leghíresebb győzelmét aratta, melyhez egészen biztosan hozzájárult az a hátborzongató hangulat is, melyet saját szurkolóik teremtettek az idegen arénában.



A frankfurti csapat mintegy 30 000 szurkolója utazott el ugyanis Barcelonába, és a többségük be is jutott a stadionba. Avatatlan nézők talán azt is gondolhatták volna első ránézésre, hogy nem a Camp Nouban, hanem a Santiago Bernabeuban van a mérkőzés.

A félelmetes hangulatot teremtő németek, alaposan megzavarták a haza pályán játszó spanyol gárdát, amit a mérkőzés után Xavi is elismert.

Es el Camp Nou aunque parezca el Bernabeu… pic.twitter.com/58XgcHIxJz — Helena Condis Edo (@HelenaCondis) April 14, 2022