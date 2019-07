Hazai pályán folytathatta BL szereplését a Ferencváros, ami nagy előnynek számított a máltai bajnok elleni párharcban. Azonban a Valletta játékosai abszolút nem illetődtek meg a szurkolók tömegétől, és a fantasztikus hangulattól, amit a Groupama Arénába varázsoltak.

A vendégek rögtön rohamozni kezdtek, és sorra vezették már az első 5 percben a támadásokat, többnyire veszélytelenül. Mindeközben a Ferencváros támadószekciójában Tokmac tűnt a legaktívabbnak, hol egy védő mellett tűnt el a tizenhatoson belül, hol egy kiugratásra érkezett, és igyekezett megtartani a labdát. Végül a 8. percben érkezett el az első igazán nagy helyzet Tokmac érkezett ismét a beadásra, de a labda fölé pattant a lábáról.

A 10. percben Lanzafame harcolt ki szabadrúgást, amit Skvarka remekül adott be, viszont Bonellot nem tudták megtréfálni a figurával. A 13. percben ismét a Fradi olasz csatára vétette észre magát, szépen szlalomozott a védők között, de végül meg tudták állítani.

A jeget úgy tűnt, Dvali törte meg a 19. percben, Skvarka szögletét követően kötött ki a labda a hálóban. Azonban nem a mindenkinél magasabbra ugró védő, hanem a kapujából kirontó Bonello fején változtatott irányt. 1-0

Percekkel később egy hosszú felívelést követően, Lanzafame cselezett belefél az alapvonalon, majd lőtt kiszorított helyzetből, de Bonello most résen volt. A 32. percben újabb villámgyors akciót indított a Ferencváros. Lovrencsics ugrott ki a jobb szélen, majd adta be középre, ahol Lanzafame robbant be, de a támadó egy hajszállal lemaradt a labdáról.

A 35. percben újabb hatalmas lehetőség adódott a Ferencváros előtt. Egy jobb oldali szabadrúgást követően Lanzafamét lerántották a büntetőterületen belül. A játékvezető azonnal a tizenegyes pontra mutatott. A sértett magabiztosan lőtte a büntetőt a jobb alsóba. 2-0

Láthatóan ezzel a vezetéssel sem elégedett meg a magyar csapat, és tovább rohamozott. Azonban gólt már nem sikerült szerezni az első játékrészben. Zubkovot állítottam meg előbb kétes szituációban a játékvezető. Borg esett el mellette nagy igyekezetében a büntetőterületen belül, de ezt szabálytannak érezte Petrescu. Ezt követően Lovrencsics centerezett ismét, de elszállt a labda Lanzafame feje felett. Végül a hosszabbításban egy okos kiugratást követően Tokmac ugorhatott ki, de kisodródott, és Bonello hárítani tudta a bal alsóba tartó lövését.

A második játékrészben igyekezett továbbra is hosszú mélységi indításokkal rohamozni a Fradi. Hol Zubkov, hol Tokmac iramodott meg a szélen, de igazán veszélyes helyzetet nem igazán sikerült kialakítani. Bár utóbbi a tizenhatoson belül is kapott veszélyes helyzetben labdát, lövését blokkolni tudták. Az 54. percben aztán Skvarka indította a szélre húzódó Lanzafamét, aki az ötös vonaláról igyekezett megjátszani a támadással felérő társát, de Borg még bele tudott érni a labdába, így nem volt jó Skvarkának. Két perccel később aztán Zubkov cselezett a büntetőterületen belül, de Bonello védeni tudta lövését.

Az 59. percben aztán beérett a rengeteg lehetőség. Lovrencsics pontosan játszotta meg Zubkovot, aki azonnal a berobbanó Lanzafame elé tálalt. Az olasz az ötös sarkáról pörgette át gyönyörűen a kivetődő hálóőrt. 3-0

A 63. percben fordított helyzet állt elő. Lanzafame passzolt Zubkovnak, aki 18-ról a kapuba lőtt, de les miatt érvénytelen volt találata.

A harmadik gólt követően aztán lassított kicsit a Ferencváros, és Szerhij Rebrov a remekül játszó Lanzafamet is lecserélte, de továbbra is vezetett veszélyes támadásokat a magyar csapat. A 75. percben a csereként beállt Bőle került helyzetbe, igaz nem érkezett tökéletesen a labda, és mire áttette bal lábára a labdát, addigra oda értek a védők.

A lassabb tempó viszont megbosszulta magát. Fontanellanak rúgták fel előre a labdát, aki Yuri de Jesus Messias elé tálalt a kontra végén, a csereként beállt játékos pedig nem hibázott. 3-1

A gól felrázta a Fradit is, de már nem tudtak túljárni Bonello eszén. A mérkőzés utolsó bravúrját így is Dibusznak kellett bemutatnia, aki így megmentette a csapat 70 percnyi remek teljesítményét.

Bajnokok Ligája, selejtező, negyeddöntő

Ferencvárosi TC–Valletta (málta) 3–1 (2–0)

Játékvezető: Petrescu R. M. (román), Helyszín: Groupama Aréna (Budapest)

FTC: Dibusz – Lovrencsics, Blazic, Dvali, Civic – Kharatin, Ihnatenko – Zubkov, Skvarka (Sigér 82.), Nguen (Bőle 66.) – Lanzafame (Signevich 66.)

Valletta: Bonello – Zerafa, J. Borg, S. Borg, Pena Beltre – Pulis (Dimech 57.) – Muscat, Packer (Yuri 70.), Tulimieri, Nwoko (Picciolo 82.) - Fontanella

Sárgalap: J. Borg (15.)

Piroslap: S. Borg (94.)

Gólszerzők: Bonello (19. öng.), Lanzafame (36. – bünt., 59.)

Fotók: MTI/Koszticsák Szilárd