Remek meccsen kecsegtető eredményt, fontos gólt és reményt szerzett a Ferencváros az újabb körbe való lépésre, de ez a félsiker valószínűleg nem jöhetett volna létre rajongóik töretlen, az egész stadiont betöltő buzdítása nélkül, mely az utolsó percig a győzelem felé hajtotta az alakulatot. Természetesen a már meccs előtt is frenetikus hangulatot varázsoló szurkolói tábort nem csak kollégáink az nb1.hu-nál örökítették meg, de külföldi oldalon, oldaloakon is feltűntek. A Bleacher Report fantasztikus fotókat osztott meg a 2000 ferencvárosi drukkerről, ahogy már a meccs előtt is teljes extázisban éltette csapatát.

Persze nem csak sportoldalak, de maga a Ferencváros is büszkén mutatta meg rajongóit, ahogyan a csapatot éltetik.