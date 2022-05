A Real Madrid játékosa, Toni Kroos faképnél hagyta a riportert a Bajnokok Ligája döntőjét követően.



Carlo Ancelotti csapata szombat este a Stade de France-ban vehette át az európai labdarúgás legnagyobb díját. A BL-döntő elején a Liverpool dominált, azonban Thibaut Courtois kihozta magából a legjobbat és Mohamed Salah-ból és Sadio Mane néhány nagy lövését is védte. A „Királyi Gárda” ezt követően játékba lendült és az 59. percben Federico Valverde és Vinicius Jr. összjátékának köszönhetően megszerezte a vezető gólt. A Liverpool játékosai tovább növelték a nyomást, egyenlíteniük azonban nem sikerült, így végül a Real Madridé lett a trófea.



A mérkőzést követően a Real Madrid játékosát, Toni Kroost is mikrofonvégre kapták, a németet azonban mindössze két kérdéssel sikerült feldühítenie honfitársának. Az egyik német tv-csatorna, a ZDF munkatársa azt kérdezte a játékostól, számított-e rá, hogy így alakul a mérkőzés, és meglepte-e, hogy a Liverpool uralta a meccset.



"90 perced volt, és ideállsz elém két ilyen sz*r kérdéssel” – mondta Kroos, majd mikor a riporter meg akarta védeni kérdését, elrohant.









A közösségi oldalakon rögtön terjedni kezdett az esetről készült videó és a szurkolók nem hagyták szó nélkül a nyilatkozatot.



"Végigjátszott egy BL-döntőt, és még mindig elég volt a tankban ahhoz, hogy felülmúlja magát" – mondta egyikük.



"Toni ebben a szezonban nem bohóckodik” – tette hozzá egy másik.



Olyan is akadt azonban, aki szerint a játékos ezt nem tehette volna meg.



"Ez teljesen arrogáns volt Kroostól. A riporter nem csinált semmi rosszat. Már az elején nem volt kedve az interjúhoz, és pofátlanul kezdett. Nagyon durván” – fejtette ki.



Forrás és borítókép: sportbible.com