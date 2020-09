Twitter-üzenetben köszöntötte a 25 év után újra a Bajnokok Ligája csoportkörében szereplő Ferencváros labdarúgócsapatát az európai szövetség (UEFA).

"Köszöntünk újra itt, Ferencváros!" - írta a közösségi médiafelületen az UEFA, amely egy emlékezetes mérkőzést és eredményt is felidézett a magyar bajnok 25 évvel ezelőtti főtáblás szerepléséből.

Last time Ferencváros were in the #UCL...



They drew 1-1 with Real Madrid @Fradi_HU pic.twitter.com/Lv4cQPUZpV