Komoly kritika érte a szurkolóktól Lionel Messit, miután a Paris Saint Germain 3-1-re kikapott a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének visszavágóján.

A mérkőzés első félidejében pedig a PSG szerzett vezetést, azonban a második játékrészben Karim Benzema triplájával fordított a Királyi Gárda és 3-1-re győzött, amivel bejutott a negyeddöntőbe.

A történet ismerős a PSG számára, ugyanis 2018-ban a francia csapat kiesett a legjobb nyolc közé jutásért.

A szurkolók nagyon komolyan kritizálták Lionel Messit a mérkőzés után, aki a párharc első mérkőzésén egy büntetőt is elrontott. A két mérkőzésen nyújtott teljesítménye alapján így vélekedtek róla a Twitteren.

Messi has been constantly ghosting big games in the Champions League since 2015 and it's about time we talk about it...He is FINISHED