Ronald Koeman, a Barcelona edzője szerint csapata már az első félórában elveszítette a Juventus elleni, hazai mérkőzést a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének záró fordulójában.

A katalán együttes hétvégén a bajnokságban az újonc Cádiz vendégeként kapott ki 2-1-re, majd BL-csoportjában - amelyben a Ferencváros is szerepelt - a keddi 3-0-s vereséggel százszázalékos mérlegét és a csoportelsőséget bukta el. A holland edző szombaton elsősorban csalódottan, ezúttal viszont dühösen nyilatkozott.

"Ez a vereségünk annak köszönhető, ahogyan az első huszonöt percben játszottunk. Rosszul kezdtünk, riadtak voltunk, hiányzott az agresszivitás. Úgy néztünk ki, mintha a vereséget akartuk volna elkerülni ahelyett, hogy megpróbáltuk volna irányítani a játékot. Nem voltunk jók, lehetőségeink sem adódtak. Később feljavultunk ugyan, de a mérkőzést már az első félórában elveszítettük" - mondta Koeman, akinek irányításával a bajnokságban tíz meccséből csak négyet tudott megnyerni a Barcelona, és két döntetlen mellett már négyszer kikapott.

A BL-ben továbbjutása a csoportból olasz riválisával együtt már korábban biztossá vált, a záró körben az volt a tét, hogy melyik együttes végez csoportelsőként. A Barca 2-0-s torinói győzelmének köszönhetően nyugodtabban várhatta a visszavágót, de a Juve már a 20. percben ledolgozta ezt a "hátrányt", majd Cristiano Ronaldo az 52. percben második büntetőjét is gólra váltotta, amely eldöntötte a csoportelsőséget.



A katalánok BL-csoportmeccset ezt megelőzően négy évvel ezelőtt veszítettek el, akkor a Manchester City vendégeként kaptak ki 3-1-re. Házigazdaként BL-csoportkörben legutóbb a Rubin Kazannyal szemben maradtak alul 2009 októberében 2-1-re, míg vesztesen 2013. május 1-én hagyták el a Camp Nout a kupasorozatban, miután az elődöntőben az akkor győztes - illetve mostani címvédő - Bayern München nyert 3-0-ra. A Barca 38 mérkőzéses hazai veretlenségi sorozatát szakította meg a Juventus a BL-ben, így a katalánok 2006 után nem tudtak BL-csoportjuk élén zárni.



A Barcelona világbajnok támadója, Antoine Griezmann szerint nem edzőjük felelőssége a vereség.



"Ki más hibája lenne, mint a játékosoké? Mi vagyunk azok, akik kimennek a pályára és játszanak. Ezúttal viszont minden hiányzott belőlünk: a vágy, a hozzáállás, a hajlandóság arra, hogy fussunk. Minden rossz volt. Ezen az estén nagyon rossz képet alkottunk magunkról" - nyilatkozta a francia futballista.



Csapattársa, a kapus Marc-Andre ter Stegen szerint két dolog vezetett a vereséghez .



"Az egyik, hogy egyéni hibákat követtünk el, a másik pedig az, ahogyan védekeztünk. Amikor a legkisebb hibát elkövetjük, az ellenfelek azonnal gólokkal használják ki, és így nagyon nehézzé válik a dolgunk. Nem hinném, hogy kellően felkészültünk volna. Olyan hibákat követtünk el, amelyek egész egyszerűen nem férnek bele a játékba, márpedig a Juventus olyan szintű rivális, amely a semmiből is képes helyzetet teremteni és gólokat szerezni" - mondta a német játékos. Hozzátette: a BL-nyolcaddöntőt illetően nincs különösebb jelentősége, hogy csoportelsőként vagy másodikként kerülnek oda, mert ott bármely riválissal szemben nehéz feladat kiharcolni a továbbjutást. Kiemelte, esetükben viszont mindenképpen fejlődésre van szükség.



A Juventusban duplázó Cristiano Ronaldo immár 34. tétmérkőzését játszotta a Barcelona ellen, szerdai góljaival együtt 20 találattal keserítette a katalánokat, ezekből 14-t szerzett a Camp Nouban. Pedig korábbi öt BL-találkozóján - három alkalommal a Manchester Unitedben, kettőn a Real Madridban szerepelt - nem volt eredményes ellenük. A portugál támadó már 134 gólos a BL-ben, amivel nagy fölénnyel áll a sorozat örökrangsorának élén.

Borítókép: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images