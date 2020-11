A Barcelona trénere, Ronald Koeman sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a katalán gárda csapatkapitánya, Lionel Messi nem utazik el Ukrajnába a csapat soron következő Bajnokok Ligája mérkőzésére.



A Barcelona labdarúgócsapata hivatalos oldalán tette közzé a Dinamo Kijev elleni keddi Bajnokok Ligája-csoportmeccsre utazó keretét, amelyből kimaradt a csapatkapitány, Lionel Messi. Mellette egy másik kulcsember, Frenkie de Jong sem tart a többiekkel Ukrajnába.



Legutóbb a katalánok Messi és Gerard Piqué góljaival 2–1-re győzték le a Kijevet a Camp Nouban. A keddi mérkőzésen azonban egyikükre sem számíthat a holland edző, aki hétfői sajtótájékoztatóján indokolta is döntését.

"Úgy gondoltuk, hogy most jött el a megfelelő pillanat arra, hogy kicsit pihenjen" - magyarázta Messi kimaradását Koeman.

We think this is a good moment to rest them.

— @RonaldKoeman on leaving Leo #Messi and @DeJongFrenkie21 out of the squad for #DynamoBarça pic.twitter.com/T9wRT3u6rQ