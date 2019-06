Jürgen Klopp, az FC Liverpool vezetőedzője profi karrierjük legszebb éjszakájának tartja a szombat estét, amikor a labdarúgó Bajnokok Ligája madridi fináléjában 2-0-ra legyőzték a Tottenham Hotspur együttesét.

A liverpooliak 51 éves német trénere a találkozót követően kiemelte: leginkább játékosai, szurkolóik és családtagjai öröme miatt érzi nagyon boldognak magát. Majd utalt a tavaly elveszített BL-döntőre, amelyet futballistái még nála is jobban megszenvedtek.

"Jobban megérdemelték ezt a sikert, mint bárki más" - hangsúlyozta Klopp, aki nem győzte dicsérni játékosait.

Fotó forrás: Chloe Knott - Danehouse/Getty Images

"Láttak már valaha olyan csapatot, mint ez, amelyik üres tankkal így képes harcolni? És volt egy kapusunk, aki a legnehezebb feladatokat is könnyedén oldotta meg. Ez profi karrierünk legszebb éjszakája" - mondta a frappáns és utánozhatatlan stílusú nyilatkozataiért is kedvelt német edző, aki ezúttal sem hazudtolta meg magát.

"Normális esetben egy ilyen találkozó után húsz perccel már félig részeg vagyok, de most még csak vizet ittam" - közölte.

A madridi finálé kulcsembere Mohamed Szalah volt, aki a Liverpool első gólját szerezte. A 26 éves egyiptomi labdarúgónak a tavaly elveszített BL-döntőn a vereség mellett az is fájt, hogy 31. percben - 0-0-s állásnál - sérülés miatt le kellett cserélni.

"Most már mindenki boldog lehet. Örülök, hogy a második BL-döntőn is ott lehettem a csapatban, és most sikerült 90 percet a pályán töltenem" - nyilatkozta. Szalah kiemelte: a liverpooli játékosok a legjobb teljesítményüket nyújtották, majd hozzátette: nem egyéni villanás döntött a javukra, az egész csapatuk "hihetetlen" munkát végzett.

"Nagy áldozatokat hoztam a karrierem érdekében, amíg egy kis faluból egyáltalán Kairóig eljutottam. Az pedig, hogy egyiptomiként elértem ezt a szintet, az számomra felfoghatatlan" - hangsúlyozta Szalah.

