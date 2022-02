A szerdai, idegenbeli 2-0-s diadal ellenére arra hívta fel a figyelmet Jürgen Klopp, a Liverpool vezetőedzője, hogy az Internazionale az angliai visszavágón is komoly veszélyt jelenthet csapatára a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében.

Az együttes Roberto Firmino és Mohamed Szalah találataival tudott győzni a San Siróban, ám a német tréner szerint ez az eredmény "veszélyes" a március 8-i visszavágó előtt.



"Még csak a félidőben járunk, és egyáltalán nem érezzük úgy, hogy már félig továbbjutottunk. A második mérkőzésen is készen kell állnunk, mert az Inter jó csapat. A múltban sem mondtam soha, hogy már elvégeztük a munkát, feltehetjük a lábunkat, így most sem teszem" - mondta Klopp az első találkozót követően.



Kiemelte, az Inter fizikálisan rendkívül erős csapat, amely okosan játszik, de az első összecsapás második félidejében sikerült föléjük kerekedni. Firmino vezető találatáról elmondta, hogy bár nem volt sok idejük készülni a mérkőzésre, a rögzített helyzeteket kedden sokat gyakorolták, ennek is köszönhető, hogy a brazil támadó szöglet után eredményes tudott lenni.



Az Internazionale 2008 márciusa óta először kapott ki hazai pályán angol együttestől a nemzetközi kupaporondon, a csapatot edző Simone Inzaghi pedig szűkszavúan annyit mondott, máshogy is alakulhattak volna a dolgok.



"Nem maradt sok reményünk, de úgy kell elmennünk az Anfield Roadra, hogy megpróbáljuk a legjobb játékunkat játszani, aztán meglátjuk, mindez mire lesz elegendő" - mondta az olasz szakember, aki szerint a Liverpool letámadása ellenére is jól teljesítettek, többet érdemeltek volna.



A másik szerdai nyolcaddöntőn a Bayern München - némi meglepetésre - csak 1-1-es döntetlent ért el a RB Salzburg vendégeként úgy, hogy a bajorok egyenlítő találatát a 90. percben szerezte Kingsley Coman.

A csapat középpályása, Joshua Kimmich szerint együttese az első félidőben nem játszott kellő intenzitással, nem összpontosított eléggé, ennek volt köszönhető, hogy hátrányba került.



"Túl sok lehetőséget adtunk a Salzburgnak az ellentámadásra. A második játékrészben már jobban kontrolláltuk a labdát, több nyomást tudtuk helyezni rájuk, így végül döntetlent értünk el, ami nem rossz eredmény" - mondta Kimmich.



A hazaiaktól a csatár Karim Adeyemi némileg csalódottan értékelte, hogy az utolsó percben kapott góllal kicsúszott a kezükből a győzelem, ugyanakkor kiemelte: amit elterveztek, azt sikerült megvalósítaniuk, így bizakodva várják a müncheni visszavágót.



"Készen állunk a második meccsre, fiatalok és sikerre éhesek vagyunk, tele energiával" - summázta a támadó.

Borítókép: Twitter.com/liverpool FC