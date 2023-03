A Liverpool szinte megoldhatatlan helyzetbe hozta magát a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzésén. Jürgen Klopp fiai hazai pályán szenvedtek 5-2-es vereséget a Real Madridtól, így nagyon nehéz visszavágó elé néznek a Bernabeu-ban. A német tréner az összecsapást megelőző sajtótájékoztatón arról beszélt, milyen esélyekkel vágnak neki a meccsnek.

„Rendben van, hogy én vagyok az egyetlen, aki azt gondolja, van esélyünk a továbbjutásra. Az biztos, hogy igyekezni fogunk. Tiszteletben tartjuk a versenyt és a sportágunkat” – kezdte Klopp.



„Nincs vesztenivalónk, és ez még mindig jobb, mintha mindent elveszítettünk volna, de azért most inkább lennék Ancelotti helyében."



„Nagyon örülünk ennek a lehetőségnek. Ez szinte lehetetlen lesz, de ez a futball” – ecsetelte, majd arra is kitért, mi az, amiben mindenképp javulniuk kellene, ha meg szeretnék fordítani a párharc állását.



„Vigyáznunk kell a kontráikra, de Viniciust nem lehet folyamatosan irányítani. A nagy problémán az ellentámadásaikkal voltak. Megpróbáljuk azt csinálni, amit az első félidőben."



Klopp arról is beszélt, mennyire nagyra tartja a Real Madridot.



„Fabinhónak igaza van a vérszaggal kapcsolatban. Óriási csapat. Semmi negatív dolog nem tudja legyőzni őket.”



"Minden tiszteletem övék. Ez egy hihetetlen generáció. Modric 45 éves koráig játszhat, meg Benzema is... És akkor még ott vannak a fiataljaik.”



"Egy nagyszerű klubról beszélünk, de olyan dolgokat tanultunk ellenük, amelyek erősebbé tehetnek bennünket” – zárta szavait.

Borítókép: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images