Jürgen Klopp a Liverpool menedzsere elárulta, hogy szerinte a Juventus nyeri meg idén a Bajnokok Ligáját.



A Liverpool kedden Spanyolországban lép pályára a BL-ben az Atlético Madrid otthonában. A sorozattal kapcsolatban Klopp elárulta, hogy Maurizio Sarri együttesét látja a legesélyesebbnek, hogy megnyerje a trófeát.



"Nálam a Juventus volt a favorit a szezon kezdete előtt, de nyilvánvalóan nem figyelem eléggé az olasz labdarúgást. Azt viszont nem értem, hogy lehet, hogy nem vezetik tíz ponttal az olasz bajnokságot" - nyilatkozta Klopp a Guardiannak. "Nekik van a legnagyobb csapatuk, amit valaha láttam életemben. Őrület milyen minőségi játékosaik vannak."



A Juventus jelenleg vezeti az olasz bajnokságot, egy ponttal a Lazio és három ponttal az Inter előtt.



1996 után ismét csúcsra érhet a Juventus a BL-ben? (Kép: Valerio Pennicino/Getty Images)



Klopp emellett szót ejtett a többi BL-esélyesről is, többek között a Manhester Cityt dicsérte, amely még soha nem hódította el a legrangosabb európai kupát.



"A Bayern München hatalmas klub, a PSG hihetetlen, a Barcelonát soha nem szabad leírni, és ne feledkezzünk meg a Manchester Cityről sem, hiszen az egyik legnagyobb céljuk a Bajnokok Ligája megnyerése. Fogalmam sincs, hogy milyen messze jutunk el a sorozatban, de úgy hiszem erre még nem is kell gondolnunk. Most csak a keddi Atlético Madrid elleni meccsre kell koncentrálnunk."



Az 52 éves tréner nem gondolj úgy, hogy csapata lenne a favorit, noha címvédőként száll harcba a trófeáért.



"Nem tudom, hogy képesek vagyunk-e újra megnyerni a Bajnokok Ligáját, de úgy kell hozzáállnunk, hogy sikerülhet" - magyarázta. "Amit tudok, és amit tavaly már megmutattunk, az az, hogy le tudjuk győzni a legjobbakat. Ez nem azt jelenti, hogy idén is megtesszük, ez azt jelenti, hogy képesek vagyunk rá."



Klopp szerint nem ők a favoritok, de képesek legyőzni a legjobbakat. (Kép: Michael Regan/Getty Images)



"Rengeteg erős csapat van, amely esélyes a végső győzelemre, ezért fel kell készülnünk a harcra, de bizonyos pillanatokban a szerencse is sokat számít. A csapaton belüli minőség nem mindig a legnagyobb különbség, inkább arról van szó, hogy ki tudja megtalálni a megfelelő hangulatot, kiben van nagyobb győzelmi vágy. Ezek döntőek lehetnek. És persze a szerencse. Arra ugyanis biztosan szükséged lesz ahhoz, hogy bármit is nyerni tudjál."