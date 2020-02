Jürgen Klopp a legerősebb sorát állíthatja ki ma este az Atlético Madrid elleni Bajnokok Ligája kieséses szakaszban.

Csupán Xherdan Shaqiri, és Nathaniel Clyne nem tartott a csapattal, ők sérülés miatt hagyják ki a találkozót.

A 21 fős keret hétfő este landolt Madridban, és a német mester elégedetten nyilatkozott.

"Vannak hasonlóságok a Norwich és at Atlético játékrendszerében, így az utolsó bajnoki mérkőzésünk remek felkészülés volt a Bajnokok Ligája összecsapás előtt, de az Atlético egy nagyon erős fizikumú csapat, nagyon jól szervezettek, és rendkívül veszélyesek kontrajátékban.

