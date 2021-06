A Chelsea története során másodszor nyerte meg a Bajnokok Ligáját, miután a döntőben legyőzte a Pep Guardiola vezette Manchester Cityt. Az örömmámoros pillanatokban nemcsak a játékosok, hanem a „Kékek” edzőjének, Thomas Tuchelnek a cipője is rivaldafénybe került. Nemrég a különleges ruhadarab titka is kiderült.



A Chelsea győzelmét követően számos az ünneplésről készült videó napvilágot látott. A játékosok a pályán való kötelező fényképezkedést követően az öltözőbe vonultak, ahol tánccal, és énekléssel folytatták a mulatságot. Nem sokkal később Thomas Tuchel is megjelent náluk, aki egy üveg pezsgő szétlocsolása után lekapta a lábáról a cipőjét, amit a játékosok a magasba emeltek, majd szinte törzsi tánccal ünnepeltek. A jelenet láttán sok rajongóban felmerült a kérdés, vajon mi indokolta a cipő megünneplését.



Lássuk mi áll a furcsa öröm mögött!



Egy nemrég napvilágot látott tweet szerint a cipőt a PSG elnöke ajándékozta a szakembernek még a 2020-as Bayern München elleni BL-döntő előtt. Tuchel kezdetben megígérte, hogy felveszi őket, ám végül nem viselte azokat. Az edző akkori csapata, a PSG végül vereséget szenvedett. Ezt követően a német úgy döntött ezúttal nem hibázik, így a Manchester City elleni találkozón a régi cipőt húzta a lábára.



A felvétel alapján elmondható, hogy a játékosok tisztában voltak a ruhadarab előéletével, mivel lelkesen ünnepelték azt.



