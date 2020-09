A labdarúgó Bajnokok Ligája selejtező Play-off korének első fordulójában, a Ferencváros az első mérkőzésen 3-3-as döntetlent játszott a Molde együttesével.



Az első mérkőzést, Botka Endre, Franck Boli és Myrto Uzuni értékelte.





Botka Endre: Nagyon jól indult a mérkőzés, úgy mint az előző is, nem tudom 2-0-nál mi történt, ott egy teljes zárlat történt, és nem tudtunk kijönni a nyomásból. Hála Istennek a végén ki tudtunk egyenlíteni, erre figyelni kell nagyon a második mérkőzésen.



Myrto Uzuni: Nem örülök ennek az eredménynek, nyerni akartunk a szurkolókért, rokonokért és a családtagjainkért. De ilyen a futball. Ettől függetlenül úgy érzem, jó munkát végzett a csapat, otthon minden esélyünk meglesz a továbbjutásra. Most pihennünk kell és ki kell elemeznünk a hibáinkat, és megnézni, mit csináltunk jól és rosszul. Remélem Budapesten nyerni fogunk.



Franck Boli: Jól kezdtünk, sikerült kialakítani a helyzeteinket, és kezünkben tudtuk tartani a mérkőzést. 2-0 után valamiért visszavettünk. Ilyet nem szabad csinálnunk. Az előny tudatában is nyomnunk kell, de ebből is csak tanulhatunk. Jó eredménynek számít az idegenbeli 3-3, de nem tudok elégedett lenni vele. Nyernünk kellett volna, de már vége az első meccsnek. A visszavágón nem kényelmesedhetünk el, küzdeni és hajtani fogunk.

A találkozó visszavágóját a Groupama Arénában, szeptember 29-én este 9 órakor játsszák le.

