Erik ten Hag, az Ajax vezetőedzője keserű csalódásként éli meg, hogy a labdarúgó Bajnokok Ligája előző idényében elődöntős csapatának a 2019/20-as kiírásban nem sikerült bejutnia a nyolcaddöntőbe.

Az amszterdamiak a BL-csoportkör hatodik, utolsó fordulójának keddi játéknapján otthon kaptak ki 1-0-ra a Valenciától, és így csak a H csoport harmadik helyén végeztek, egypontos hátrányban a továbbjutó spanyolok,

valamint a szintén nyolcaddöntős Chelsea mögött.



A szakember elmondta, azért is különösen fájó a búcsú, mert már november elején is hagytak kicsúszni a kezükből egy nagy lehetőséget, amikor Londonban 4-1-es vezetés után kettős emberhátrányba kerültek, és végül csak döntetlent játszottak a Chelsea-vel.



"Megérdemeltük volna, hogy továbbjussunk, de hagytuk kicsúszni a saját kezünk közül. Magunkba kell néznünk" - mondta önkritikusan a tréner. Hozzátette: a Valenciát ők segítették a vezető gólhoz, amely BL-szinten megengedhetetlen hiba, utána pedig végig üldözniük kellett ellenfelüket.



Az Ajax csapatként minden statisztikai mutatóban ellenfele fölé nőtt, de ez még a hazai döntetlenhez is kevés volt. A hollandok 61 százalékban birtokolták a labdát és 18 alkalommal próbálkoztak lövéssel, de a kaput ezekből csak kétszer találták el.



Az Ajax védője, Joël Veltman azt mondta: különösen a spanyolok 24. percben szerzett vezető gólját követően vált nehézzé a helyzetük.



"Nagyon komplikált volt játszanunk a védelmükkel és a középpályájukkal szemben. És hiába jutottunk el a tizenhatosig, ott már nem tudtunk olyan kulcsfontosságú passzokat adni, amelyeket követően igazi gólveszélyes helyzet adódott volna. A félidőben azt mondtuk egymásnak, hogy amire szükségünk van, az egy gól. Megvolt az esélyünk, hogy egyenlítsünk, de ez nem volt egy szerencsés nap" - nyilatkozta.



Csapattársa, Daley Blind elmondta: a Valenciának mindössze két helyzete volt, az egyikből gólt szereztek a vendégek.



"Nagy keserűséget érzek, mert csupán egy gólra lett volna szükségünk a továbbjutáshoz. Mindenki láthatta, hogy mennyire szerettük volna ezt megszerezni a szurkolóink támogatásával, de csak nem jött össze" - mondta.

A győztes és továbbjutó Valencia edzője, Albert Celades kiemelte: csapata nagyszerű teljesítményt nyújtott, amelyre rajongóik még nagyon sokáig emlékezni fognak.

Frenkie De Jong reakciója, miután meglátta a kijelzőn, hogy korábbi csapata kiesett a sorozatból.



A holland csapat tavasszal az Európa-ligában kárpótolhatja magát.

Borítókép: ANP Sport/Getty Images