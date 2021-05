A Chelsea támadója az örömmámor közepette káromkodva válaszolt a riporter kérdésére a Bajnokok Ligája döntőjét követően.



Ahogy arról korábban beszámoltunk a Chelsea 1-0-ra legyőzte a Manchester Cityt a Portóban megrendezett BL-döntőn. A győztes gólt a Kai Havertz szerezte meg, akinek ez volt az első gólja a sorozatban. A német válogatott játékos 2020 őszén közel 79 millió fontért érkezett a „kékek”-hez a Bayer Lererkursenből, amivel a Chelsea történetének legdrágább focistája lett. Jól tudta ezt a BT Sport riportere is, aki a mérkőzést követően rá is kérdezett Havertznél, mit szól ahhoz, hogy ő a klub legdrágább játékosa.



A 21 éves labdarúgó pedig nem teketóriázott és rávágta. „Hogy őszinte legyek, lesz*rom. Most nyertük meg a kib*szott Bajnokok Ligáját!”





BIG KAI HAVERTZ ENERGY RIGHT NOW #UCLFinal pic.twitter.com/Ex59OcOfji — Roberto Rojas (@RobertoRojas97) May 29, 2021



A riporter minden bizonnyal leforrázva érezte magát, nem úgy, mint a győztes klub csapatkapitánya, Cesar Azpilicueta, akin vigyorogva ölelte át csapattársát a válaszadás után.

A zseniális felvételt az internet népe is felkapta, és többen úgy gondolják ez volt az idei szezon legviccesebb interjúja.

Borítókép: David Ramos/Getty Images