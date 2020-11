A Juventus otthonában játszik ma este Bl-csoportmeccset a Ferencváros, ha a hazaiak nyernek, a Dinamo Kijev pedig nem győz a Barcelona ellen, akkor a katalánok mellett a torinóiak is továbbjutnak a csoportból.

A két csapat első, egymás elleni találkozóját 4-1-re a Juventus nyerte a Puskás Arénában, ám ahhoz a meccshez képest sokkal több gonddal kell ma este megküzdenie a pályaválasztónak.

Erről is szó volt a Final Score Média Kft. videójában.

A stúdióba meghívott vendégünk egy igazi sportújságíró legenda, Riskó Géza volt, aki már az 1976-os és az 1992-es olimpiákról is tudósított.

Juventus - Ferencváros Telek András Juventus - Ferencváros Telek András



A Csongrád Megyei Hírlap, a Pesti Műsor, az Esti Hírlap, a Népszava rovatvezetője, az általa alapított Pesti Hírlap, Színes Mai Lap és Napi Ász főszerkesztője, a Képes Sport, a Mai Nap lapigazgatója, a Szubjektív objektív, a Mai sport műsorvezetője volt.



Korábban a Duna TV, és az MTVA sportfőszerkesztője volt.

Juventus - Ferencváros Telek András 2. rész Juventus - Ferencváros Telek András 2. rész

Könyveket is írt, Edda Művek Miskolc, Pege, Mai Visszhang voltak a művei. Nevéhez fűződik Az utolsó kettő...Grosics, Buzánszky című film is. Kétszeres MOB Nívódíjas, a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjének birtokosa, Prima Primissima díjas újságíró. Telefonon hívtuk fel Telek Andrást, aki 24-szer volt magyar válogatott, a Ferencváros játékosaként háromszor nyert magyar bajnoki címet, négyszer Magyar Kupát és háromszor Magyar Szuperkupát. 1992-ben az év játékosa volt. Játékosként részt vett a Fradi 1995/1996-os BL-menetelésében.

Vendégünkkel megtárgyaltuk, mennyire nehéz üres lelátók előtt futballozni, azt is, hogy a felforgatott Juventus-védelem ellen lehet-e esélye az FTC gyors játékosainak, de dicséretet kapott Szerhij Rebrov, az FTC vezetőedzője is, akiről egy munkavégzésével kapcsolatos kulisszatitkok is elmeséltünk.

Telek András arról is beszélt, hogy Raúl, vagy Jari Litmanen ellen volt-e nehezebb játszani.

A műsorban tippeltünk is az esti mérkőzés végeredményére, illetve arról is beszéltünk, hogy szurkolhatnak-e a Ferencvárosnak a többi magyar csapat drukkerei.

Borítókép: Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images