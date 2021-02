Ahogy korábban beszámoltunk róla, a Liverpool a Puskás Aránéban tudta 2-0-ra legyőzni a Gulácsi Péterrel felálló RB Leipzig csapatát.

A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón stábunk Jürgen Kloppot kérdezte a Puskás Arénáról.

"Ez egy nagyszerű stadion. Engem egy kicsit az Atlético Madrid stadionjára emlékeztet. A pálya minősége is remek volt. Biztos vagyok benne, hogy a telt házas meccseken során fantasztiku hangulat uralkodik majd itt. Ez úton is köszönjük Budapestnek, hogy fogadott minket. Mi mindent megtettünk, amit csak tudtunk, hogy mindenki biztonságban legyen a környezetünkben."

2:31-nél a sport365.hu kérdése Jürgen Klopphoz:

Jürgen Klopp speaks to the media following Liverpool's UEFA Champions League victory over RB Leipzig in Budapest.Enjoy more content and get exclusive perks i...