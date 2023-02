Spanyolországon belül egyre nagyobb médiavisszhangnak örvendenek a Vinicius elleni rasszista támadások, így pedig már nemzetközi szinten is témát ad a helyzet.



A Real Madrid és a Liverpool BL-összecsapását megelőzően Jürgen Kloppot is megkérdezték, mi a véleménye a brazil sztár körül kialakult helyzetről.

„Rasszizmus? Nincs a világon semmi, ami ezt igazolná. Bármit csinálhatna a pályán, ez akkor sem lenne rendben. Ez kész őrület…”



„Annyit tudok, hogy ő egy világklasszis játékos, akit támogatni kell ezekben a szituációkban. Ilyen fiatalon már a Real Madrid legendája, és sajnálom, hogy ezek az idióták bántalmazzák őt.”

Klopp on claims that Vinícius behaviour on pitch is why he received abuse:



"Nothing in the world can justify that [racial abuse]. He is a world class player, at his age he will be a Real Madrid legend, I hope he's not fussed by those idiots."



pic.twitter.com/m9WgFAq7Ew