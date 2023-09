Öt éven belül harmadjára szerepel a BL-főtáblán az 1991-es győztes Crvena Zvezda, a belgrádi csapattól láthattuk már váratlan sikereket.

Manchesterben az első játékrész után vendég előnnyel vonulhattak szünetre a felek. A Zvezda korábbi klasszisa, Dragisa Binics a meccs előtt úgy fogalmazott, „az akarat, a vágy, az egyének maximálisan az első perctől az utolsóig... még erősebb, objektíve lényegesen jobb és összehasonlíthatatlanul drágább csapatok is el tudnak bukni. Ilyen tartalmú forgatókönyvre számítok, de bízom a szerencsében is, anélkül ugyanis semmi sincs.” – és addig be is jött a jóslata.





A második félidőben megfordította az állást a City, végül 3-1-es sikert arattak. A lefújás után Pep Guardiola és Barak Bakhar hosszas eszmecserét folytatott a pályán. Később kiderült, hogy nem a meccs volt a téma, az izraeli edző ugyanis elárulta, „A mérkőzést követően a manchesteri jó éttermekről beszélgettünk, utána pedig a belgrádi borokról, hogy jó bort igyunk Szerbia fővárosában”.

Arra a borozásra majd december 13-án kerülhet sor, legközelebb akkor találkozik a két csapat.

Borítókép: Michael Zemanek/DeFodi Images via Getty Images