Jack Grealish a Bajnokok Ligája döntő lefújását követő ünneplés közben boldogan nyilatkozott Thierry Henrynak.

Az interjú egy ponton érdekes fordulatot vett, hisz a szintén közelükben lévő Kyle Walker kapcsán arra volt kíváncsi Grealish, hogy az egykori francia klasszis a legjobb napjain vajon le tudta volna-e futni a Premier League történetének egyik leggyorsabb futballistáját.

Jack Grealish turns the tables on Titi and asks whether get past @kylewalker2. pic.twitter.com/M9FCBXiJqE