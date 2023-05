Győzelemmel felérő döntetlennek kikiáltani talán még korai lenne, az viszont talán megállapítható, hogy a Manchester City jobban örülhet az 1-1-es döntetlennek a Real Madrid elleni Bajnokok Ligája elődöntő első meccsét követően.

„Imádtam. Akadt pár feszült pillanat, de a futballban az ilyen estékről álmodunk. Ezekről a stadionokról és meccsekről, egy valóra vált álom az egész” – mondta a BT Sport-nak.

„Kaptam egy üzenetet anyukámtól a meccs előtt, amiben leírta, hogy gyerekként ezekről a rangadókról álmodtam. Az egész világ minket figyelt. Néha meg kellett csípnem magam, ez az igazi élet.”

