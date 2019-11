A keddi, Slavia Praha elleni Bajnokok Ligája mérkőzésen megsérült a Barcelona labdarúgócsapatának balhátvédje, Jordi Alba, akit le is kellett cserélni a félidőben. A játékos a combját fájlalta, amivel már korábban is gondjai voltak.



Alba szeptemberben hasonló sérülést szenvedett, azután öt meccset kellett kihagynia, de az Eibar ellen két hete már visszatérhetett a pályára.



A Barca hivatalos közleményéből nem derül ki, hogy a játékosra mennyi kényszerpihenő vár, de valószínúleg ismét több hetet kell kihagynia.

LATEST NEWS❗️Tests performed have shown that @JordiAlba has had a relapse of the injury to his left biceps femoris. He is out and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/LxTeSPGbTb