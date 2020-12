A Real Madrid meglepetésre 2-0-s vereséget szenvedett a Sahtar Donyeck vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének 5. fordulójában, amelyben Szoboszlai Dominik csapata, a Red Bull Salzburg 3-1-re nyert a Lokomotiv Moszkva otthonában.

A madridiak ezzel mindkét Sahtar elleni meccsüket elveszítették a B csoportban és a harmadik helyre szorultak az ukrán gárda mögé. Zinedine Zidane tanítványai nehéz helyzetbe kerültek, mert amennyiben később a Borussia Mönchengladbach győzni tud az Internazionale ellen, úgy az utolsó fordulóban a Sahtar kezében lesz a madridiak sorsa.

A Sahtar az 57. percben szerezte meg a vezetést Dentinho révén:

