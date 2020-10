Kissé furcsának nevezte Thomas Tuchel, a Paris Saint-Germain vezetőedzője, hogy csapata semmilyen tekintetben nem nyújtott jó teljesítményt a labdarúgó Bajnokok Ligája nyitányán kedden, amikor hazai pályán 2-1-re kikapott a Manchester Unitedtől.

"Nem volt intenzitás, agresszivitás, labdaszerzés, nyomásgyakorlás, hit a játékunkban" - összegezte tömören a tapasztalatait.

A német tréner a mérkőzés előtti napon, hétfőn újságíróknak úgy fogalmazott: nem foglakozik azzal, hogy a BL-finálés szereplés után csapata favoritnak számít-e az új idényben.



"Nulla pontról, nulla gólról indulunk. Ismét bizonyítani kell" - válaszolt azoknak, akik egy kicsit előreszaladtak az esélylatolgatásban.



Mint kiderült, óvatossága megalapozott volt, csapata ugyanis egyelőre még nem volt képes azon a színvonalon futballozni, amelyen az előző szezont befejezte. Thuchel meg is jegyezte, hogy egy újabb sikertörténethez előbb tovább kell jutni a csoportból.



A PSG-nek egyébként sem voltak kellemes emlékei az MU-ról, mivel tavaly márciusban úgy bukott el vele szemben, hogy idegenben 2-0-ra győzött, otthon viszont 3-1-re kikapott.



A mostani vereségnek ugyan egyelőre nincs olyan súlyos következménye, mint a másfél évvel ezelőttinek - ami búcsút jelentett -, az ugyanakkor kellemetlen a párizsiaknak, hogy 16 éve először kaptak ki otthon a csoportszakaszban.



A tavalyi nyolcaddöntőt és a keddi mérkőzést is Marcus Rashford döntötte el, akkor a rendes játékidő hosszabbításában tizenegyesből talált be, most pedig a 88. percben egy pontos távoli lövésből.



"A második félidőben már jobban játszottunk, de nem volt nehéz javulni az elsőhöz képest" - mondta Tuchel, míg a csapatkapitány Presnel Kimpembe úgy összegzett, hogy "rosszul kezdtük és rosszul is fejeztük be ezt a mérkőzést".

Ole Gunnar Solskjaer, a manchesteriek vezetőedzője szerint lehetett annak hatása a PSG felkészülésére, hogy augusztusban zajlott a legutóbbi sorozat legjobb nyolc csapatának - köztük a PSG-nek - zárótornája.



A Paris Saint-Germain a következő fordulóban a török Basaksehir vendégeként játszik, majd Lipcsében Gulácsi Péter és Willi Orbán csapatával mérkőzik meg. A német együttes hazai 2-0-s győzelemmel kezdett, így az élen áll a H csoportban.

Borítókép: Catherine Steenkeste/Getty Images