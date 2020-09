A Ferencváros óriási bravúrt hajtott végre és huszonöt év után újra bejutott a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörébe.



A zártkapus meccs lefújását követően hatalmas ünneplés tört ki a Groupama Aréna előtt.

Kép: Bakonyi Péter/Sport365

Rengeteg fradista özönlött ki a Groupama Aréna elé, hogy buzdításukkal is segíteni tudják a játékosokat. Az is biztos, hogy a szurkolókon nem múlt semmi. Sőt, többször is hallani lehetett a petárdák hangját és a szurkolást, ami minden bizonnyal óriási erőt adott a csapatnak.