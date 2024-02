Az Arsenal az FC Porto ellen lép pályára a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszának első mérkőzésén idegenben.

Hat év kihagyást követően térnek vissza az elitsorozat kieséses szakaszába, így, megnéztük, hogyan szerepeltek korábban az Ágyúsok a Bajnokok Ligája ezen időszakában.

Sajnos az Arsenalnak nincs túl jó mérlege a verseny ezen szakaszában.

Last time out against Porto...



A five-star display at Emirates Stadium pic.twitter.com/dJiSP6lGiJ