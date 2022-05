Szerda este a 13-szoros győztes Real Madrid a tavalyi döntős Manchester Cityt fogadja a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének visszavágóján, amelyen a friss spanyol bajnoknak klubtörténeti sikerre lenne szüksége a fináléba kerüléshez.

A két csapat egy héttel ezelőtt Angliában fantasztikus mérkőzést játszott, Josep Guardiola angol csapata 4-3-as győzelmet aratott, az összecsapás rekordbeállítást is eredményezett a BL elődöntőinek históriájában. Ugyanúgy hét gól esett Manchesterben, mint két korábbi alkalommal a legjobb négy között: az Ajax-Bayern München találkozón 1995. április 19-én, illetve a Liverpool-AS Roma meccsen 2018. április 24-én egyformán 5-2-es hazai siker született.



A Real Madridnak nem lesz könnyű dolga a visszavágón, a BL történetében csak hatszor fordult elő, hogy egy csapat azt követően bejutott a döntőbe, hogy elveszítette az elődöntős párharc első felvonását: a Liverpoolnak kétszer (2006/07, 2018/19), az Ajaxnak (1995/96), a Juventusnak (2002/03), a Milannak (2006/07) és a Tottenhham Hotpsurnek (2018/19) pedig egy-egy alkalommal sikerült ez a bravúr.



A fennállása 35. bajnoki elsőségét a hétvégén begyűjtő madridi csapatnak klubtörténeti sikerre lenne szüksége a Santiago Bernabeu Stadionban, mivel korábban nyolc olyan BEK/BL-elődöntőből sem tudott továbbjutni, amikor a párharc első mérkőzését elvesztette. A szurkolói egyébként erre elég egyértelmű választ adtak, a Cibeles téren tartott ünneplésen az "Igen, megcsináljuk!" kántálással bíztatták a futballistákat.



"Ezek a játékosok nem veszítik el az eszüket, akkor sem, ha nehéz a helyzet. Az első mérkőzésen húsz perc után bajban voltunk, de utána szépen lassan visszajöttünk és életben tartottuk a továbbjutási esélyeinket. Három gólt viszünk magunkkal a Bernabeu Stadionba, bízunk benne, hogy bejutunk a döntőbe" - nyilatkozta Carlo Ancelotti, aki a hétvégén megnyert spanyol bajnoki aranyéremmel történelmet írt, mert ezzel ő lett az első edző, aki mind az öt európai nagy bajnokság trófeáját elhódította már.



A két csapatnak ez a harmadik egymás elleni párharca a legrangosabb európai kupasorozat egyenes kieséses szakaszában, 2016-ban ugyancsak az elődöntőben találkoztak, Manchesterben gól nélküli döntetlen született az első felvonáson, majd a visszavágón egy öngóllal a madridiak jutottak a fináléba. 2020-ban a nyolcaddöntőben a City kettős győzelemmel lépett tovább, mindkét találkozón 2-1-es győzelmet aratott.



"Sok szép dolgot csináltunk az első mérkőzésen, több gólt is szerezhettünk volna, sajnos viszont kaptunk is. Mindkét csapat támadó futballt játszott, fantasztikus látvány volt. Bebizonyítottuk, hogy bármikor képesek vagyunk veszély teremteni, és győzni megyünk Madridba" - vezette fel az összecsapást Josep Guardiola, aki a Barcelona vezetőedzőjeként 15 alkalommal nézett szembe a Real Madriddal, kilenc győzelem és négy döntetlen mellett mindössze két vereség a mérlege, 33-15-ös gólkülönbséggel.



A 21.00 órakor kezdődő mérkőzést az M4 Sport élőben közvetíti.

Borítókép: Twitter.com/Real Madrid C. F.