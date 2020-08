Nagy küzdelmet látott a pályán és elégedett volt Neymar teljesítményével Thomas Tuchel, a Paris Saint-Germain labdarúgócsapatának vezetőedzője a Bayern Münchennel szemben 1-0-ra elbukott lisszaboni Bajnokok Ligája-döntőben.

"Igazán láttam a győzni akarást a játékosokon, de már a finálé előtt is jeleztük, hogy az első gól ezen a meccsen döntő fontosságú lehet" - értékelt a német tréner, aki szerint voltak olyan pillanatok a találkozón, amikor azt lehetett érezni, hogy a Bayern futballistái "kicsit meginognak".



"Ezekben a percekben kellett volna gólt szereznünk, de Neuer ismét csúcsformában védett" - mondta Tuchel, aki elégedett volt Neymarral is. "Olyan mentalitásban játszott, mint egy kis utcai harcos, igazi vezér volt a pályán."



A 46 éves edző szerint nem szabad elfelejteni, hogy másik gólfelelősük, a világbajnok francia Kylian Mbappé négy héttel ezelőtt bokarándulást szenvedett.



"A befejezéseknél pontatlanok voltunk, és bár mindig azt szeretnénk, hogy Kylian vagy Neymar gólt szerezzen, képtelenség azt hinni, hogy ez minden meccsen sikerül" - jelentette ki Tuchel, és hozzátette, biztos abban, hogy nem kell távoznia, a következő idényben is ő irányítja majd a PSG-t.



"A közeljövőben tárgyalóasztalhoz ülünk, de nem az én szerződésem meghosszabbításáról fogunk egyeztetni, hanem arról, hogy hogyan és miképp építjük újra a csapatot, és milyen erősítéseket tudunk végrehajtani" - mondta Tuchel. "Szükségünk van friss energiára, minőségre és motivációra, hogy a jövőben is ilyen jó csapatunk legyen, és megmutathassuk, hogy amit eddig felépítettünk, az csak valaminek a kezdete, nem pedig a csúcspont".



Borítókép: UEFA - Handout/UEFA via Getty Images