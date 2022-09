Erling Haaland nagyszerűen kezdett a Manchester Cityben. Thierry Henry azonban többre tartja a Paris Saint-Germain sztárját, Kylian Mbappét.



Erling Haaland ezen a nyáron érkezett meg a Manchester Cityhez, ahol 6 bajnoki alatt 10 gólt szerzett. Ugyanakkor a Bajnokok Ligájában is erősen kezdett. A Sevilla ellen 4-0-ra megnyert mérkőzéshez 2 góllal járult hozzá. A norvég ezzel 20 meccs alatt 25-ször talált a legrangosabb európai kupasorozatban.



Szintén remekelt a BL-ben Kylian Mbappé, aki 2 gólt lőtt a Juventusnak.



Thierry Henry úgy véli a két játékos közül a francia a jobb.



„Mbappé tud létrehozni és befejezni. Haaland nem alkot, csak befejezi. Mbappé játszhat a jobb és a bal oldalon, és középen is. Haaland csak középen tud játszani ” – mondta a CBS-nek.



„Haaland egy nagyszerű játékos, és vele tavaly megnyerhették volna a Bajnokok Ligáját a Real Madrid ellen. Ha ő fejezte volna be a kihagyott helyzeteket, akkor arra koncentráltak volna, hogy szerezzenek egy-két gólt. De még mindig Mbappé kapja a voksomat” – tette hozzá.

Borítókép: Catherine Steenkeste/Getty Images