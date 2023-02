Thierry Henry úgy véli, hogy véget ért a Liverpool dicsőséges korszaka.



A Vörösök az elmúlt években szárnyaltak Jürgen Klopp irányítása alatt, ebben a szezonban azonban megtört a lendületük. A hazai kupáktól már elbúcsúztak, míg a Premier League-ben csak a tabella közepén helyezkednek el. Kedden este ráadásul 2-5-ös vereséget szenvedtek hazai pályán a Real Madridtól, ezzel a Bajnokok Ligájában is megpecsételődni látszik a sorsuk.



Az Arsenal egykori legendája, Thierry Henry úgy véli, a Liverpool részéről ezúttal nem csak egy egyszeri botlásról van szó.



„Túl sok gólt kaptak a Brentford, a Wolves és a Brighton ellen azt megelőzően, hogy egy olyan csapat ellen léptek pályára, mint a Real Madrid. Tudni akartam, hogy állnak, de egy törékeny csapatot láttam. Több mint törékenyek, de miért? 2-0-ra vezettek. Ez pontosan olyan kezdés, amit a Madrid, vagy bármelyik másik Alnfieldre látogató csapat ellen szeretnének, de még csak megtartani se tudták” – jelentette ki a CBS Sportsnak.



„Igen, Alisson hibázott, de ők (a csapat) nem mentették meg. Thibaut Courtois hibázott, de nem segítettek neki. Törékenyek, és néhány dolgot meg kell változtatniuk. Nem hiszem, hogy Jürgen Kloppnak távoznia kell, de néhány játékos már nincs olyan szinten, hogy a Liverpoolban játsszon. A legjobbakkal is megesik, velem is megtörtént. Ez egy korszak vége” – tette hozzá.

