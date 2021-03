Egygólos hátrányból kell továbbjutnia a Juventusnak az FC Porto elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntőben, melynek visszavágóját kedd este rendezik Torinóban.

Az olasz bajnoki címvédő február 17-én 2-1-es vereséget szenvedett Portugáliában, ahol Federico Chiesa 82. percben szerzett szépítő gólja sokat jelentett a Juventusnak. Az olaszok azon a mérkőzésen nem igazán találtak fogást a Portón, amely az első és a második félidőben is az első percben talált be a kapuba.



Andrea Pirlo vezetőedző vélhetően kedd estére igyekszik majd megszervezni a csapat stabil védekezését, a hétvégén pihentetett ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo pedig ismét meghatározó szerephez juthat. Pirlo a Lazio ellen 3-1-re megnyert szombati rangadó után elárulta, már a hét közben megegyezett Ronaldóval abban, hogy a 36 éves klasszis a bajnokin nem lép pályára, így kipihentebb lesz a BL-találkozón.



A Juventus a hazai pálya előnyében joggal bízhat, december 22. óta egyetlen csapat sem tudott győzni a torinói Allianz Stadionban, ahol a BL csoportkörében sem a Dinamo Kijev, sem a Ferencváros nem járt sikerrel, ugyanakkor a Barcelona - még tavaly októberben - 2-0-ra nyert.



Ami a Juve Porto elleni BL-párharcait illet: legutóbb a 2016/2017-es kiírás ugyanezen szakaszában sorsolták össze a két együttest, akkor az olaszok kettős győzelemmel, 3-0-s összesítéssel ejtették ki portugál riválisukat. Azt megelőzően 2001-ben találkozott a két együttes, és a portói 0-0 után a Juve otthon 3-1-re győzött.



Ezúttal a torinói sztárcsapatnak figyelnie kell majd arra, hogy ne kapjon gólt, ebben az esetben ugyanis a hosszabbítás elkerüléséhez háromszor kellene betalálnia. A védelem stabilitása mellett ugyanakkor a támadóharmadban hatékonyan kell működnie a gépezetnek, mert 1-0-s Juventus-vezetésnél már az olaszok állnának továbbjutásra.



Hazai oldalon egyelőre úgy tűnik, hogy Giorgio Chiellini, Paulo Dybala, valamint Rodrigo Bentancur szolgálataira nem számíthat Pirlo, míg Matthijs de Ligt játéka kérdéses. A portugáloknál Sergio Conceicao vezetőedzőnek szintén vannak sérültjei, és a védelmet irányító Pepe szereplése sem biztos.



A másik keddi mérkőzésen a Borussia Dortmund fogadja a Sevillát, mégpedig kényelmes helyzetből, miután Spanyolországban 3-2-es győzelmet aratott. A "főpróba" egyik csapatnak sem sikerült: a németek szombaton 4-2-re kikaptak a címvédő és listavezető Bayern München otthonában úgy, hogy kilenc perc után már 2-0-ra vezettek, míg a Sevilla a nagyságrendekkel gyengébb kerettel rendelkező Elche vendégeként szenvedett 2-1-es vereséget a La Ligában.



A spanyolok némiképp felforgatott kezdőcsapattal álltak ki a bajnokin, vélhetően sokkal inkább a keddi BL-meccsre figyeltek már akkor is, míg a Dortmund erős összeállításban kezdett Münchenben, a két gólt szerző Erling Haalandot viszont a 60. percben le kellett cserélni.



Az, hogy kedden melyik oldalon kik lesznek bevethetők, egyelőre kérdés, a Borussiánál ugyanakkor biztosan lesz egy hiányzó a meghatározó játékosok közül. Jadon Sancho ugyanis izomsérülés miatt hetekre kidőlt, és egyelőre nem lehet tudni, mikor léphet újra pályára.



A másik oldalon a legjobbak közül jelenleg nem tudni sérültről, így valószínű, hogy a Sevilla a legjobb összeállításban tud kifutni a dortmundi gyepre.



Mindkét mérkőzés 21 órakor kezdődik kedden, a Juventus-Porto összecsapást az M4 Sport élőben közvetíti.

