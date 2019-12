Sergio Agüero, David Silva és John Stones sem utazott el Zágrábba, ahol a Manchester City a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportküzdelmeinek szerdai zárónapján a Dinamo vendégeként lép pályára.

Az angol klub honlapjának tájékoztatása szerint a vasárnapi, manchesteri rangadón kisebb sérülést szenvedett - és az 59. percben ezért lecserélt - Stones kedden nem tudott a társaival együtt edzeni, így Josep Guardiola nem jelölte őt az utazó keretbe.



A két héttel ezelőtt megsérült Agüero még mindig különmunkát végzett, miként David Silva sem edzett a csapattal, így a középhátvédhez hasonlóan ők sem utaznak el a Dinamo Zagreb elleni összecsapásra.



A City Horvátországba utazó kerete:

