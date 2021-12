Az AC Milan, Porto, Atlético Madrid hármasból utóbbi győzött és jutott tovább a százszázalékos teljesítménnyel csoportelső Liverpool mögött a labdarúgó Bajnokok Ligája B jelű négyeséből.

A keddi záróforduló előtt a Porto öt, a Milan és a Atlético négy-négy ponttal állt. A liverpooliak már biztos elsőként léptek pályára Milánóban, ennek ellenére szinte végig jobban játszottak a piros-feketéknél és hátrányból fordítva nyertek 2-1-re, ezzel az olasz gárda utolsó helyen zárt, így nemcsak a BL-től, hanem a nemzetközi porondtól is búcsúzott.



Portóban Antoine Griezmann a második félidő elején szerzett vezetést Diego Simeone együttesének, majd az utolsó pillanatokban Angel Correa és Rodrigo De Paul góljai tették biztossá a spanyol sikert és továbbjutást.



A Liverpool mellett az Ajax is hibátlan mérleggel tudta le a csoportkört. Az amszterdamiak az utolsó fordulóban a mögöttük biztos második Sportingot fogadták és látványos meccsen, 4-2-re győzték le portugál riválisukat. A hazaiak elefántcsontparti csatára, Sebastien Haller ismét eredményes volt, így tíz góllal zárta a csoportkört, ezzel rekordot döntött, mivel karrierje első tíz BL-találathoz csupán hat mérkőzésre volt szüksége, eggyel kevesebbre mint az eddigi csúcstartó Erling Haalandnak.



A D csoport rangadóján hasonló meccset játszott egymással a Real Madrid és az Internazionale, mint szeptemberben Milánóban. Az olaszok ezúttal is sokkal többet birtokolták a labdát, támadásaikat azonban rendre pontatlanul zárták, míg a Real sokkal veszélyesebb volt. A királyi gárda Toni Kroos és a Marcos Asensio gyönyörű átlövéseivel megnyerte a meccset, így csoportelsőként lépett a 16 közé, az Internek pedig a második hellyel kellett megelégednie.



A másik meccsen a biztos harmadik Sheriff Tiraspol a korábban évekig Székesfehérváron szerepelt Boban Nikolov ráadásban elért góljával mentett pontot Kijevben a Sahtar Donyeck vendégeként.

Bajnokok Ligája, csoportkör, 6. (utolsó) forduló:



B csoport:

AC Milan (olasz)-Liverpool FC (angol) 1-2 (1-1)

gól: Tomori (29.), illetve Szalah (36.), Origi (55.)

FC Porto (portugál)-Atlético Madrid (spanyol) 1-3 (0-0)

gól: Sergio Oliveira (95.), illetve Griezmann (56.), Correa (90.), De Paul (92.)

piros lap: Wendell (70.), illetve Carrasco (67.)



Az állás: 1. (és továbbjutott) Liverpool 18 pont, 2. (és továbbjutott) Atlético Madrid 7, 3. (és Európa-ligás) FC Porto 5, 4. AC Milan 4

C csoport:

Borussia Dortmund (német)-Besiktas (török) 5-0 (2-0)

gól: Malen (29.), Reus (45+2., 53., az elsőt 11-esből), Haaland (68., 81.)

piros lap: Wellinton (43., Besiktas)

Ajax Amsterdam (holland)-Sporting Lisboa (portugál) 4-2 (2-1)

gól: Haller (8., 11-esből), Antony (42.), Neres (58.), Berghuis (62.), illetve Santos (22.), Tabata (78.)



Az állás: 1. (és továbbjutott) Ajax Amsterdam 18 pont, 2. (és továbbjutott) Sporting Lisboa 9, 3. (és Európa-ligás) Borussia Dortmund 9, 4. Besiktas 0

D csoport:

Real Madrid (spanyol)-Internazionale (olasz) 2-0 (1-0)

gól: Kroos (17.), Asensio (79.)

piros lap: Barella (64., Internazionale)

Sahtar Donyeck (ukrán)-Sheriff Tiraspol (moldovai) 1-1 (1-0)

gól: Fernando (42.), illetve Nikolov (93.)



Az állás: 1. (és továbbjutott) Real Madrid 15 pont, 2. (és továbbjutott) Internazionale 10, 3. (és Európa-ligás) Sheriff Tiraspol 7, 4. Sahtar Donyeck 2



A csoport:

Paris Saint-Germain (francia) - Club Brugge (belga) 4-1 (3-0)

gól: Mbappé (2., 7.), Messi (38., 75., a másodikat 11-esből), illetve Rits (68.)

RB Leipzig (német)-Manchester City (angol) 2-1 (1-0)

gól: Szoboszlai (24.), Silva (71.), illetve Mahrez (77.)

piros lap: Walker (83., Manchester City)

A végeredmény: 1. (és továbbjutott) Manchester City 12 pont, 2. (és továbbjutott) Paris Saint-Germain 11, 3. (és Európa-ligás) RB Leipzig 7, 4. Club Brugge 4

Borítókép: Twitter.com/UEFA Champions League