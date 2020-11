A Borussia Dortmund idegenben 3–0-ra legyőzte a Club Brugge csapatát, Erling Haaland duplával járult hozzá a sikerhez, így 11 meccs után már 14 gólnál jár a BL-ben.

Haaland köztudottan nem a szavak embere, a mérkőzés utáni interjúban pedig ez most is meglátszott. A meccs hőse szűkszavúan válaszolt a Dortmund taktikájával és a belga csapatokkal kapcsolatos kérdésekre. Majd aztán egy meglehetősen furcsa kérdezz-felelek jött a legvégén.



A norvég támadót szemmel láthatóan meglepetésként érte a belga újságíró kérdése, miszerint ma „egyedül alszik-e”. Haaland némi habozás után kinyögte, hogy egyedül fog aludni.



A riporter minden bizonnyal egy korábbi nyilatkozatra utalt, miszerint a 20 éves játékos a mesterhármasai után hazaviszi a labdákat, velük alszik, és őket nevezte a barátnőinek.

Erling Haaland: "I have five hat-trick balls in my bed and I sleep well with them. They are my girlfriends." pic.twitter.com/7jRVgiju6S