Ronald Koeman, a Barcelona vezetőedzője szerint csapata az első félidőben mutatott játék miatt többet érdemelt volna a Paris Saint-Germain vendégeként szerda este játszott 1-1-es döntetlennél, melynek nyomán 5-2-es összesítéssel búcsúzott a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében.

A holland szakember a mérkőzés utáni nyilatkozatában kiemelte, hogy tanítványai nagyot küzdöttek az első 45 percben, de ennek végül kevesebb eredménye lett, mint kellett volna.



Az első meccsen a PSG 4-1-es győzelmet aratott a katalánok vendégeként, így kényelmes helyzetből várta a visszavágót, amelynek 31. percében a világbajnok francia Kylian Mbappé tizenegyesből szerzett góljával előnybe került. A hatszoros aranylabdás Lionel Messi hat perccel később egy látványos távoli találattal egyenlített, majd büntetőt lőhetett a félidő végén. Az argentin sztár azonban kihagyta a tizenegyest, az egész mérkőzésen remekül védő Keylor Navas ugyanis jó irányba vetődött, lábáról pedig a felső lécre, majd kifelé pattant a labda.



"Legrosszabb esetben is 2-1-re kellett volna vezetnünk a szünetben, és ha előnnyel jövünk ki a folytatásra, akkor minden más lett volna" - jelentette ki Koeman.



Az edzővel játékosa, a francia vb-győztes Antoine Griezmann is egyetértett, ő arról beszélt, hogy az első találkozón nyújtott "borzasztó teljesítmény" után a visszavágón jól szálltak be a mérkőzésbe: "számtalan lehetőségünk volt az első félidőben, de sajnos nem sikerült élni velük."



Keylor Navas remek formában védett.



Fotó: Aurelien Meunier - PSG/PSG via Getty Images



Mauricio Pochettino, a PSG argentin vezetőedzője kiemelte, hogy Navasnak "óriási meccse volt", a kapus számtalan védést, köztük bravúrokat is bemutatott.



"Az első félidőben túl sokat gondolkodtunk, nem a játékra koncentráltunk, hanem a továbbjutás járt a fejekben" - jelentette ki Pochettino, és hozzátette, a szünetben emiatt a szakmai stáb beszélt is a játékosokkal. "Nem voltunk elégedettek azzal, ami az első 45 percben történt, és ezt el is mondtuk a futballistáknak" - tette hozzá a tréner.



Keylor Navas a találkozó után azt mondta, az, hogy kivédte Messi tizenegyesét, nagy erőt adott a PSG játékosainak. Az argentin sztárjátékos 2015 óta először hibázott büntetőt a BL-ben.



"Tizenegyest védeni mindig nagyon nehéz feladat, főleg, ha Messi lövi, hiszen mindannyian tudjuk, ő mennyire hatékony ebben" - nyilatkozta Navas, aki szerint "nagyon nehéz" mérkőzésen vannak túl, a Barcelona "kiválóan futballozott", és arra kényszerítette őket, hogy "mindent kiadjunk magunkból."

