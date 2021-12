Több mint 20 év után fordulhat elő először az FC Barcelonával, hogy nem jut be a legjobb 16 közé a labdarúgó Bajnokok Ligájában, miközben az F csoportban az Atalanta és a Villarreal egymással játszik majd a továbbjutásért a főtáblás küzdelmek szerdai utolsó fordulójában.

A katalán együttesnek nagyon nehéz dolga lesz, ugyanis a már biztosan csoportelső és a kontinens egyik legjobb formájában lévő csapata, a Bayern München otthonában kellene győznie ahhoz, hogy tavasszal a BL-ben folytathassa a szereplését.



A Xavi Hernandez vezette Barcának vélhetően a döntetlen sem lesz elég, a csoport másik meccsén ugyanis a Benfica a Dinamo Kijevet fogadja, s mivel az ukránok már biztosan búcsúznak az európai kupaporondtól, számukra tét nélküli a lisszaboni összecsapás. Nem úgy a Benficának, amely hazai pályán legyőzte a Barcelonát, majd idegenben döntetlent játszott vele, így az egymás elleni mérleg a portugáloknak kedvez, ha szerda este pontegyenlőség alakulna ki a felek között.



A Bayern München a Borussia Dortmund vendégeként szombaton 3-2-re megnyert Bundesliga-rangadót követően várja a Barcelonát, melyet az első fordulóban - még szeptemberben - idegenben vert magabiztosan, 3-0-ra. Az eddig százszázalékos bajorok vélhetően a szerda esti találkozót sem veszik félvállról, miközben Xavi a Betistől elszenvedett szombati egygólos vereséget követően azt mondta, "állatokként kell küzdeniük" Münchenben, ha ki akarják harcolni a nyolcaddöntőbe kerülést.



A Barcelona legutóbb a 2000/2001-es idényben kényszerült búcsúra a csoportkört követően, de akkor még a legjobb 16 együttest négy négycsapatos csoportba sorsolták, s azután következett az egyenes kieséses szakasz. Érdekesség, hogy azt a kiírást végül épp a Bayern München nyerte meg, a Barca az AC Milant, a Leeds Unitedet és a Besiktast felvonultató csoportban végzett harmadikként, s került át az UEFA Kupába.



Az F csoportban a második Villarreal és harmadik Atalanta egymással találkozik Bergamóban, s ha a spanyol csapat legalább egy döntetlent ki tud harcolni, akkor a BL-ben folytatja tavasszal. Az Atalantának csak a győzelem jelent továbbjutást, más esetben nagy valószínűséggel az Európa-ligába kerül, az ugyanis nem tűnik valószínűnek, hogy a svájci Young Boys idegenben győzni tud a már biztosan csoportelső és nyolcaddöntős Manchester United otthonában.



A legnagyobb izgalmakat a G csoport tartogatja, ott ugyanis matematikailag még mind a négy együttes továbbjuthat.



Szerda este a második Salzburg a harmadik Sevillát fogadja, az osztrákoknak egy döntetlen is elég lehet a legjobb 16 közé kerüléshez, egymás elleni mérlegük ugyanis jobb az utolsó helyen álló, és szerdán az első Lille-t vendégül látó Wolfsburggal szemben. A francia bajnok már pontosztozkodással is jól járhat, miközben a Wolfsburg számára csak a győzelem elfogadható a továbbjutás szempontjából.



A H csoportban a címvédő Chelsea, valamint a Juventus is a csoportelsőségért lép pályára. Előbbi a már biztosan harmadik orosz Zenit vendége lesz, míg a Juvénak papíron ennél is könnyebb dolga lehet, ugyanis a csoportban utolsó Malmőt fogadja. Ezt a két mérkőzést 18.45 órától rendezik, míg a többi összecsapásra 21 órától kerül sor.

