Mark van Bommel szerint a Liverpool és a Real Madrid szerdai párharcából a spanyol csapat jut a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjébe, a végső győzelemre pedig az angol Manchester Cityt tartja a legesélyesebbek.



Fotó: Photo prestige/Soccrates/Getty Images

A világbajnoki ezüstérmes, a Barcelonával 2006-ban BL-t nyert korábbi holland játékos ezt azon az online exkluzív videokonferencián mondta el, amelyet az UEFA és a sorozat egyik szponzora, a Heineken szervezett. Mark van Bommel kifejtette, szerinte a Dortmund-Manchester City negyeddöntő visszavágóján az dönthet, melyik csapat lövi az első gólt.

"Ha a Dortmund, akkor jó esélye lesz a továbbjutásra, ha a City, akkor egyértelműen az angol csapat kerül az elődöntőbe. Én az utóbbira tippelek" - jelentette ki a PSV Eindhoven, a Barcelona, a Bayern München és a Milan egykori védekező középpályása, aki a Liverpool-Real Madrid párharcából a spanyolok továbbjutására számít.

"Ha a Liverpool telt ház előtt játszhatna, bármi megtörténhetne, így azonban azt mondom, a Real megy tovább" - fűzte hozzá a holland játékos, aki a végső győzelemre az idény elején egykori csapatát, a Bayernt, valamint a Manchester Cityt érezte a legesélyesebbnek, most, hogy a német klub kedden kiesett a Paris SG-vel szemben, már egyértelműen az angolokat.



Fotó: Antonio Villalba/Real Madrid via Getty Images

Mark van Bommel kérdésekre válaszolva elárulta, hogy egykori csapattársai közül a brazil Ronaldinhót tartja a legtechnikásabb játékosnak, mert fantasztikusan tudott zsonglőrködni a labdával, és mutatványai nagy részét a mérkőzéseken is meg tudta csinálni. Igen elismerően szólt még a jelenleg az AC Milant erősítő Zlatan Ibrahimovicról is, akivel 2010 és 2012 között az olasz klubnál játszott együtt.

"Hihetetlen, hogy Zlatan mire képes harminckilenc évesen. Még mindig kimagasló fizikai állapotban van, a teste olyan mintha csak huszonhat lenne. És mentálisan is a legjobbak közé tartozik, ami manapság rendkívül fontos a futballban. Még ebben a korban is egymás után rugdossa a gólokat, igaz, néha kiállítják, de ez benne van a játékban. Kedvelem őt, és örülök, hogy a barátomnak is mondhatom" - fogalmazott Van Bommel, aki kedvenc stadionjának a milánói San Sirót tartja, mert fantasztikus az atmoszférája. Bár barcelonai időszaka alatt volt lehetősége az El Clásicón is játszani, mégis az Inter-Milan derbikre emlékszik a legszívesebben, mert akkora felhajtás volt körülötte, hogy már két héttel a meccs előtt a tévékben és az újságokban is minden arról szólt.



Fotó: Claudio Villa/Getty Images

Borítókép: John Powell/Liverpool FC via Getty Images