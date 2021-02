A németországi beutazási korlátozások miatt az RB Leipzig nem fogadhatja saját otthonában a Liverpoolt a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében.

A párharc első meccsét Lipcsében rendeznék február 16-án, csakhogy a koronavírus-járvány miatt Németország egyelőre február 17-ig beutazási tilalmat vezetett be bizonyos országokra, köztük Nagy-Britanniára is.



A belügyminisztérium szóvivője hétfőn közölte, hogy a szabály alól az élsportolók sem jelentenek kivételt.



Oliver Mintzlaff, a magyar válogatott Gulácsi Pétert, Willi Orbánt és Szoboszlai Dominikot foglalkoztató Leipzig ügyvezető igazgatója vasárnap ugyanakkor optimistán nyilatkozott a lehetőségekről.



"Nem az a célunk, hogy Szentpéterváron vagy máshol játsszunk" - hangsúlyozta.



Az európai szövetség egyelőre nem nyilatkozott az ügyben.



A BL-nyolcaddöntő első mérkőzését - melyen a lipcseiek a pályaválasztók - február 16-án rendezik, a Liverpooli visszavágóra március 10-én kerül sor.



Szombat óta szigorú beutazási tilalom van érvényben Németországban azokra a területekre, ahol megjelent a koronavírus gyorsabban terjedő mutációja. Kivételt képeznek a német állampolgárok és azok a külföldiek, akik állandó lakhellyel rendelkeznek Németországban, de utóbbiak is csak negatív tesztel léphetnek be az országba.

Borítókép: Jan Woitas/picture alliance via Getty Images