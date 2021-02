Az RB Leipzig a Pukás Arénában fogadja a 2019-es BL-győztes Liverpoolt a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében. Ennek kapcsán a Liverpool hivatalos oldala Gulácsi Péterrel készített interjút, melyet a Hunfield fordított le magyarra. Írásukat változtatások nélkül közöljük.



A keddi BL nyolcaddöntő első mérkőzésén Gulácsi Péter igyekszik megakadályozni támadóinkat a gólszerzésben, a magyar válogatott kapus első alkalommal találkozik a vörösökkel 2013-as távozása óta. Gulácsi hat évet töltött el a Liverpool kötelékében, főként a tartalékcsapat kapuját védte, a nagyoknál nem kapott szerepet, és több alkalommal alsóbb osztályokban védett kölcsönben, most a hivatalos oldal kérdezte néhány dologról.

Az összecsapásról:

Nagyon örülök, hogy így alakult, és lehetőséget kaptam arra, hogy visszatérjek az Anfieldre, és a Liverpool ellen lépjek pályára. Ambiciózus csapat vagyunk, és bíztunk abban, hogy a sorsolásnál szerencsénk lesz, de a Liverpool az egyik legnehezebb ellenfél, akit kaphattunk. Veszteni valónk nincsen, meg akarjuk mutatni a világ egyik legerősebb csapata ellen, hogy mire vagyunk képesek, aztán meglátjuk ez mire elég.

Az itt töltött időszakról:

Gyerekként 17 évesen érkeztem a klubhoz, és óriási kihívást jelentett, hogy emberileg és játékosként is felnőjek a feladathoz. 23 évesen hagytam el Liverpoolt, készen az új kihívásokra, és nagyon hálás vagyok mindenért, amit a Merseyside-on kaptam. Az itt töltött hat év nélkül nem tartanék ma ott, ahol most tartok.

A legemlékeztetésibb pillanatokról:

Különleges pillanat volt, amikor először ülhettem le a felnőtt csapat padjára, és szívesen emlékszem az első meccsemre is, ami egy felkészülési találkozó volt. Rengeteget kaptam a csapattól és a várostól is, ugyan nem én voltam a klub legfontosabb játékosa, de fiatalként is tisztelettel bántak velem. Hálás vagyok ezekért.



Gulácsi szerint Henderson igazi verézegyéniséggé vált.



Fotó: Visionhaus/Getty Images

Volt csapattársakról:

A mai keretből Henderson az egyetlen, aki már itt volt, amikor én is. A Sunderland kapitányaként érkezett, még nagyon fiatal volt, de már akkor is látszott rajta, hogy igazi vezéregyéniség. Az elkötelezettsége és attitűdje páratlan.

Nabyval Salzburgban és Lipcsében is egy-egy szezont játszottam együtt. Egy elképesztő tehetség, akire nem csoda, hogy lecsapott a Liverpool. Szegényt azóta több sérülés is kínozta, de biztos vagyok abban, hogy ha egészséges tud maradni, akkor a legmagasabb szinten játszva segíti majd győzelmekhez a csapatot.

A hazai pályáról:

Szerencsétlen helyzet, mert jobb lett volna Lipcsében pályára lépni, mert a bajnokságban és a BL-ben is kiemelkedő a mérlegünk otthon. Úgy gondolom, hogy Budapesten is képesek vagyunk nyerni, a kényszer hozta így, de örülök, hogy így is hazai pályán lehetek. Csodálatos városban egy csodálatos arénában várhatjuk az összecsapást.

Borítókép: Andrew Powell/Liverpool FC via Getty Images

Forrás: Hunfield