Pep Guardiola azt nyilatkozta a továbbjutásukat követően, hogy nem veszi természetesnek a Manchester City Bajnokok Ligája menetelét.

A City 30 Bajnokok Ligája mérkőzés óta veretlen az Etihadban

Az FC Koppenhága elleni szerda esti 3-1-es győzelmünkkel sorozatban hetedik alkalommal jutottak a negyeddöntőbe.

A katalán menedzser a tavalyi szezonban történelmi triplázáshoz vezette a Cityt, és mióta Manchesterbe érkezett, 16 trófeát szerzett.

Mindezen sikerek ellenére Guardiola nem nyugszik bele, amikor látja, hogy csapata a futball legnagyobb versenyeinek az utolsó szakaszaiba jutott.

„Számomra minden alkalommal, amikor továbbjutunk a csoportkörben egy kisebb meglepetés és öröm, mivel tudom, milyen nehéz" - mondta.

„Minden nehéz. A Premier League is nehéz. Az FA-kupa is nehéz. Az emberek már természetesnek veszik. Ez jó, de belsőleg tudjuk, a menedzser és a játékosok is, hogy mindez mennyire nehéz. Ezt szeretném, ha a klubom érezné, hogy minden bonyolult. Még mindig ott vagyunk minden versenyben és ez nagyon jó” – zárta gondolatait Guardiola.

A Manchester City vasárnap Liverpoolba látogat a Premier League egyik legjobban várt összecsapása miatt, ami akár a bajnoki címről is dönthet a végén.

