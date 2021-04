Josep Guardiola kijelentette, a Manchester City győzni megy Németországba a Borussia Dortmund elleni labdarúgó Bajnokok Ligája-negyeddöntő visszavágójára.

A spanyol tréner a keddi első mérkőzést követően, melyen együttese a 90. percben harcolta ki a győzelmet, úgy fogalmazott, hogy nyilván jobb nyerni, mint döntetlennel zárni, így természetesen megkönnyebbült a találkozó végén.



"De még ha 1-1 is maradt volna az eredmény, akkor is lenne kilencven percünk, hogy elérjük a célunkat" - tette hozzá.



Ami a mérkőzés képét illeti, a tréner szerint csapata az első félidőben nem játszott elég intelligensen, a labdával nem volt elég ravasz, a másodikban viszont sokkal jobban futballozott, 1-0-nál megszerezhette volna a második vagy a harmadik gólt is.



"Sajnos ez nem sikerült. Ahhoz, hogy a fontos zónában jól játssz, megfelelő előkészítés szükséges, ami ezúttal nem volt meg. Persze ez normális, hiszen a Dortmund erős csapat, és azzal a minőséggel, amivel támadásban rendelkezik, nem volt könnyű végrehajtanunk, amit terveztünk. Ezzel együtt ez egy jó eredmény, és lesz még egy esélyünk a jövő héten. Úgy megyünk oda, hogy gólt szerezzünk, hogy megpróbáljunk nyerni, addig pedig elemezzük a mostani játékunkat" - tette hozzá.



Terzic csalódott volt.

Fotó: Lindsey Parnaby/picture alliance via Getty Images



Edin Terzic, a dortmundiak vezetőedzője csalódott volt az eredmény miatt. Úgy fogalmazott: tisztában voltak vele, hogy hosszú időszakokra a manchesterieknél lesz majd a labda, de igyekeztek meghatározni, hogy a pálya melyik részén birtokolják, és ezt a feladatot jól megoldották.



"Minimálisra csökkentettük a gólszerzési lehetőségeiket, mi pedig veszélyesek voltunk, amikor megindultunk előre" - összegzett a tréner.



A visszavágót jövő szerdán rendezik.

Borítókép: Jan Kruger - UEFA/UEFA via Getty Images