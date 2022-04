Pep Guardiola, a Manchester City labdarúgócsapatának vezetőedzője higgadtságra szólította fel játékosait az Atlético Madrid elleni Bajnokok Ligája-negyeddöntő jövő heti visszavágója előtt.

A spanyol tréner azt követően beszélt erről, hogy tanítványai kedden este 1-0-ra nyertek otthon az első mérkőzésen, amelynek második félideje kifejezetten feszült hangulatban telt.



"Uralkodnunk kell az érzelmeinken és tennünk a dolgunkat" - fogalmazott Guardiola.

"Lesz egy játékvezetője a találkozónak, nekünk pedig játszanunk kell a saját játékunkat. Az Atletico sokszor volt már ebben a szakaszban, számunkra pedig egy teszt lesz ez, hogy mennyire vagyunk érettek."



A szakember hozzátette, nem arra fognak törekedni Madridban, hogy megőrizzék egygólos előnyüket, hanem arra, hogy mihamarabb eldöntsék a párharcot.



"Most van öt napunk, hogy felkészüljünk, kielemezzük az első meccset és esetleg olyan megoldásokat keressünk, amelyekkel kicsit hatékonyabbak lehetünk támadásban." - mondta.



Az Atlético Madridot irányító Diego Simeone elégedett volt csapata védőmunkájával, de azt mondta, ha tovább akarnak jutni, akkor a visszavágón többet kell birtokolniuk a labdát.



"Fejlődnünk kell a labdabirtoklás terén, ehhez higgadtság kell, alázatos, csapatszintű védekezés. Engem versengésre tanítottak és küzdeni fogunk a végsőkig, amilyen eszközökkel csak tudunk" - fogalmazott a argentin mester.



Az Atleti kapusa, Jan Oblak szerint a párharc még messze nem dőlt el.



"Nem hiszem, hogy ezzel az 1-0-lal vége lenne mindennek. Madridban sokkal többet kell majd támadnunk, védekezésben pedig ugyanolyan jónak kell lennünk, vagy még jobbnak is, mint ezúttal, ha tovább akarunk jutni az elődöntőbe." - mondta a szlovén játékos.



A keddi játéknap másik találkozóján a Liverpool már az első félidőben 2-0-ra vezetett a Benfica otthonában, a végeredmény pedig 1-3 lett.



Jürgen Klopp, a vendégek mestere a hazaiak hálóőrét, Odiszéasz Vlahodímoszt dicsérte, szerinte az ő teljesítménye nélkül még nagyobb arányú is lehetett volna a győzelmük.



"Több gólt is szerezhettünk volna. Szerintem a kapusuk érdeme, hogy nem így történt, gratulálok neki. Szerintem ő volt a meccs legjobbja. Jól játszottunk, de volt néhány igazán jó védése" - mondta a német a tréner.



Hozzátette: elégedett a győzelemmel és a kétgólos előnnyel.



"Jó lett volna, ha tudunk még egy gólt lőni, de megyünk tovább. Ez az eredmény jó, s most már sokkal többet tudunk ellenfelünkről" - fogalmazott.



Mindkét párharcban jövő szerdán rendezik a visszavágót, előtte - vasárnap - a Manchester City és a Liverpool is összecsap egymással a Premier League csúcsrangadóján.

Borítókép: Pedro Salado/Quality Sport Images/Getty Images