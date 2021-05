A Bajnokok Ligája döntőjében elszenvedett vereség ellenére kiválónak értékelte csapata idényét Josep Guardiola, a Manchester City vezetőedzője.

A City - amely a legjobbnak bizonyult a Premier League-ben és megnyerte az angol Ligakupát - a szombat esti portói BL-fináléban 1-0-ra kikapott a Chelsea-től.



"A lehetséges 62-ből 61 meccset lejátszottunk a pandémia miatt nehezített környezetben" - utalt arra, hogy csak az FA Kupa döntőjébe nem jutottak be az elődöntős búcsújuk miatt, az összes többi sorozatban a végéig meneteltek.

"Ha ezt a mérkőzést nézzük, természetesen csalódottak vagyunk. Ezzel együtt az idényünk így is kiváló volt. A játékosok minden tőlük telhetőt megtettek a pályán. Meg kell próbálnunk még erősebben újra visszatérni a döntőbe" - fogalmazta meg a következő szezonra vonatkozó feladatukat.



A katalán tréner szerint első BL-döntőjükben jó mérkőzést játszottak, bátrak voltak, különösen az első félidőben, arra pedig számítottak, hogy a Chelsea-vel szemben kevés helyzetük lesz.

Sport365.hu - A mozdulat, ami megmutatja, Guardiola más, mint a többi edző Pep Guardiola sokakat meghatott reakciójával. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Manchester City vereséget szenvedett a Chelsea-től. Pep Guardiola ezzel elszenvedte első vereségét a Bajnokok Ligája döntőjében, ráadásul mióta a manchesteriek kispadján ül most először fordult elő vele, hogy csapata nem nyert a döntőben.



A londoni klub Thomas Tuchel vezetőedző irányításával korábban az FA Kupa elődöntőjében és a bajnokságban is legyőzte a Manchester Cityt, és ezúttal is sikeresen valósította meg a taktikáját.



"Elérkeztünk egy szintre, és ha majd vége lesz az ünnepléseknek, illetve megemésztettük azt, ami velünk történt, elérkezik a pillanat, hogy tovább növekedjünk, kihasználva a mostani helyzetet, még jobbak legyünk. Döntő fontosságú, hogy így tegyünk, nagy kihívás, hogy éhesek maradjunk és harcba szálljunk a következőért" - hangoztatta a német tréner, aki - többek között Lőw Zsolt másodedzővel - január vége óta irányítja a Chelsea-t.



Kiemelte, hogy ő maga éhes a további sikerekre és egy olyan ambiciózus klubnál dolgozik, amely teljes mértékben támogatja a labdarúgásról alkotott elképzeléseit.



"Nagyszerű teljesítmény volt eljutni a döntőbe és még nagyobb eredmény, hogy meg is nyertük" - hangsúlyozta. "Tisztában voltunk vele, hogy nagyon magas színvonalú teljesítmény és erős csapategység kell ahhoz, hogy esélyünk legyen a győzelemre" - folytatta.

Éppen ez, az ezúttal is eredményre vezető stabilitás volt jellemző a Chelsea-re az idén, ennek eredménye lett, hogy Tuchel irányításával a kilencedik helyről felkapaszkodva negyedikként zárta a Premier League-et.

