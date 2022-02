Tovább nyújthatja sikersorozatát a címvédő Chelsea a Bajnokok Ligája nyolcaddöntős párharcának első, kedd esti mérkőzésén, melyen a francia bajnoki címvédő a Lille-t fogadja, miközben először játszik egymással tétmeccset az Európa-liga előző kiírásában győztes Villarreal és a Juventus.

A londoni Kékek - akiknél Lőw Zsolt a másodedző - másfél hete megnyerték a klubvilágbajnokságot, szombaton pedig, ha nehezen is, de legyőzték idegenben a Crystal Palace együttesét a Premier League-ben. Így már hat összecsapás óta veretlenek, és jó eséllyel tovább nyújtják ezt a sorozatot, a Lille ugyanis a francia bajnokságában sem nyújt túlságosan acélos teljesítményt, csak 11. a Ligue 1 tabelláján.



A Chelsea sikeréhez sokat tehet hozzá a kapus Edouard Mendy, aki a csoportkörben hat összecsapásból négyen nem kapott gólt, a mostani szezonban pedig összességében 17 találkozóból 13-at hozott le kapott találat nélkül.

Ehhez természetesen a kiválóan működő védelem is hozzájárul, és Thomas Tuchel vezetőedzőnek meg is van a lehetősége arra, hogy ütőképes hátsó alakzatot állítson össze a meccsre, a védők közül ugyanis csak Ben Chilwellre nem számíthat térdsérülés miatt.



A Lille eddig kétszer találkozott a Chelsea-vel, mégpedig a 2019-2020-as BL-kiírás csoportkörében, és akkor mindkét mérkőzést a londoniak nyerték 2-1-re.



A francia együttesnél Jocelyn Gourvennec vezetőedzőnek nem kell aggódnia a sérültek miatt, de hiába állíthatja össze legerősebb kezdő tizenegyét, a papírforma így is minden szempontból a Chelsea mellett szól. Jól tükrözik ezt a fogadóirodák oddszai is, a londoniak győzelme ugyanis kevesebb mint másfélszeres pénzt jelent, míg a Lille meglepetésszámba menő sikerére átlagban a feltett tét tízszeresét fizetnék ki a bukmékerek.



A másik kedd esti nyolcaddöntős meccsen a Juventus vendégeskedik Vila-realban, a két csapatnak ez lesz az első egymás elleni tétmérkőzése. A spanyolok nincsenek rossz formában, december 21. óta nem kaptak ki saját közönségük előtt, és ebben az időszakban döntetlent tudtak játszani a La Ligában címvédő Atlético Madriddal, valamint a most is listavezető Real Madriddal.



Ami a Juventust illeti, a Serie A negyedik helyén álló együttes az elmúlt időszakban többször is döntetlenre végzett, ezek közül talán a legfájóbb a szurkolók számára a múlt pénteki városi rangadó lehet, melyen kedvenceik 1-1-et játszottak a vendég Torinóval. Ezzel szemben a Villarreal magabiztos sikerrel melegített a BL-összecsapásra, szombaton ugyanis 4-1-re verte idegenben a Granada együttesét.



A spanyoloknál jelenleg úgy tűnik, hogy Francis Coquelin, Gerard Moreno és Ruben Pena játékára nem számíthat Unai Emery vezetőedző, míg a másik oldalon Massimiliano Allegrinek komolyabb gondjai vannak. Paulo Dybala és Federico Chiesa ugyanis sérült, a védők közül pedig nem bevethető Luca Pellegrini és Daniele Rugani, miközben erősen kérdéses, hogy játékra alkalmasak lesznek-e a rutinos hátvédek, Leonardo Bonucci és Giorgio Chiellini, valamint Federico Bernardeschi.



Mindkét mérkőzés 21 órakor kezdődik, a visszavágókat március 16-án rendezik.

Borítókép: Twitter.com/Chelsea FC