A keddi, Midtjylland elleni Bajnokok Ligája-csoportmérkőzésen újabb védő dőlt ki a Liverpool labdarúgócsapatából.

Fabinho combsérülést szenvedett a dánok ellen 2-0-ra megnyert találkozón, s egyelőre bizonytalan, hogy mennyi ideig nem számíthat rá Jürgen Klopp vezetőedző. A brazil játékos a védelem korábbi oszlopa, a holland Virgil van Dijk helyettesítését látta volna el, ő súlyos térdsérüléssel hónapokra kidőlt.



(Kép: Peter Powell/PA Images via Getty Images)

Worrying times for Liverpool, as Fabinho goes off through injury... Rhys Williams takes his place alongside Joe Gomez pic.twitter.com/hfjJIDffmB