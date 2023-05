Ki csatlakozik az Inter csapatához a Bajnokok Ligája döntőjében? Nem csak az Etihad közönségét Manchesterben, de talán az egész futballvilágot ez a kérdés foglalkoztatta a legjobban szerda este.

Pep Guardiola a tavaly mumussá avanzsált Real Madridot próbálta két vállra fektetni abban is bízva, hogy Erling Haaland jobb, míg Kevin De Bruyne legalább annyira jó napot fog ki, mint Madridban. A vendégeknél a mindig pimaszul zseniális Vinicius, vagy a rangadókon is vezéralakként teljesítő Karim Benzema szolgálataiban bíztak Carlo Ancelottiék.

A mérkőzést azonban a hazaiak kezdték ellentmondást nem tűrően, mintha csak azt mondták volna az öltözőben: itt az idő, most, vagy soha. Haalandék nekirohantak a madridiaknak, és már az elején is kisebbfajta csoda volt, hogy nem vezettek: vagy Courtois hárított hatalmas bravúrral, vagy védését követően a védők tisztáztak. De mint a végzetet, úgy a City gólját sem lehetett elkerülni, és ha már kapott egy tökéletes labdát, Bernardo Silva megszerezte a vezetést. Benzema kupaktanácsa a kezdőkörben csak szikrákra volt elég és egy hatalmas Kroos kapufára, de az Etihadban a szenvedély lángja akkor lobbant fel ismét, amikor Silva a második gólját is megszerezte. A Real játékosai a fejüket fogták, Guardiola kishíján elsírta magát örömében, Carlo Ancelotti szemöldöke pedig kisétált a stadionból, hogy megoldás után kutasson, hisz a második félidőre ennél jóval több kellett a címvédőtől ahhoz, hogy ott lehessen az istanbuli döntőben.

A második félidő elején aztán megindult a kötélhúzás a csapatok között: ki szerzi a következő gólt? A City számára ez a továbbjutást jelenthette volna, a madridiaknak a reményt egy újabb csodára. Alaba például rafináltan a léc alá próbált lőni egy szabadrúgást, de Ederson dörzsöltebb annál, hogy egy ilyet benézzen, így maradt a 2-0. És hiába a küzdelem, a spanyolok játékának javulása, a 70. percre kanyarodva még mindig nem született találat, így Grealish és De Bruyne sem járt túl messze társaival a finálétól. Norvég barátjuk sem a góltól. A 74. percben újra Courtois védett, és fortuna szánakozó tekintettel a kapufára segítette Haaland labdáját. Néhány minutummal később már ő is csak megvonta a vállát, egy beadást követően Akanji csúsztatott, Militao pedig öngólt vétett, 3-0. Csoda ezután már nem történt, volt azonban slusszpoén: a csereként beállt Julian Alvarez beállította a 4-0-s végeredményt az örömünnepet ezzel gálává alakítva.



Pep Guardiola tehát 2021 után ismét megpróbálhatja, és ott van a Manchester Cityvel a Bajnokok Ligája 2023-as fináléjában. Kérdés, az Inter csapata megállíthatja-e azt az alakulatot, amit a Real Madridnak és a Bayern Münchennek sem sikerült.



Borítókép: Getty Images Michael Regan