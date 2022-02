Különböző gondolatokat és érzéseket váltott ki az Atlético Madridnál, hogy szerdán a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első felvonásán a spanyol csapat otthon 1-1-es döntetlent játszott a Manchester Uniteddal.

A mérkőzésen a hazaiak már a 7. percben vezetést szereztek Joao Felix révén, de az első félidőben alárendelt szerepet játszó MU a fordulást követően ritmust váltott, és a 19 esztendős Anthony Elanga pályafutása első BL-találatával a 80. percben egyenlített.

Diego Simeone, az Atlético argentin edzője ellenben nem kesergett az elszalasztott hazai győzelem miatt, és a találkozó pozitívumait emelte ki.

"Sok jó dolgot viszünk magunkkal erről a meccsről, és úgy tűnhet, hogy ezzel az eredménnyel riválisunk került előnybe, de igazából nem változott semmi. Mintha minden a nulláról indulna majd az Old Traffordon. Jó dolog volt részünkről, hogy kollektívan dolgoztunk, nyomást gyakoroltunk az ellenfelünkre és jó volt a védőmunkánk is. Tetszett, ahogyan a játékosaim küzdöttek, nagyon elégedett vagyok a csapat játékával" - mondta a tréner, aki azt is kiemelte: a Bajnokok Ligáját a csoportkört követően kizárólag döntetlenekkel is meg lehet nyerni.

Az angolok részéről Cristiano Ronaldo - aki kezdőként végigjátszotta a mérkőzést - közösségi oldalán azt írta: mindig jó érzés visszatérnie Madridba, amely a világ azon kevés városainak egyike, amelyet otthonának nevezhet. A portugál klasszis 2009 és 2018 között volt a Real Madrid erőssége. A BL-párharcról annyit közölt: saját stadionjukban lesz lehetőségük lezárni a nyolcaddöntőt, és meg tudják mutatni, hogy az Old Traffordot miért tartják az Álmok Színházának és miért lesz a jövőben is az. A manchesteri visszavágót március 9-én rendezik.

Borítókép: UEFA Champions League/Facebook